Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Heilbronn kann ein "Hot Spot" für alle Sternengucker, Hobby-Astronomen aber auch Astrophysiker werden. Das Planetarium auf dem Dach der "experimenta", 40 Meter über dem Boden, das kürzlich offiziell eröffnet wurde, bietet für alle und jeden Möglichkeiten, ins Weltall zu reisen, in Hunderte von Millionen Lichtjahre entfernte Galaxien, zur Sonne oder auch "nur" zum Mond. Mit Teleskopen, "um die uns jede Universität beneiden müsste", so "experimenta"-Geschäftsführer Wolfgang Hanch.

Man kann sich in etwa vorstellen, dass diese Sternwarte auch "galaktische Kosten" hatte. Aber über Geld spricht man bei der Dieter-Schwarz-Stiftung, die die "experimenta" trägt, bekanntlich nicht. Die "Weltraumstation" auf dem Dach bietet einen grenzenlosen Blick ins Universum. Es ist die größte "All-Sky-Kuppel" Deutschlands - gefertigt aus Glasfaser-Schalensegmenten, 6,5 Meter im Durchmesser und fünf Tonnen schwer. Öffnet sie sich, klappen die Schalensegmente seitlich weg.

Dieser vollständige Rundumblick auf den Himmel ist ein entscheidender Vorzug gegenüber herkömmlichen Teleskopkuppeln. "Wegklappen" kann man auch die paar Stufen, die in die Kuppel führen. So wird aus ihnen eine kleine Hebebühne für Rollstühle. Das gesamte Planetarium ist barrierefrei, auch für Sehbehinderte. Sie können etwa Sonnenbilder in Braille-Darstellung "sehen". "Der Himmel ist für alle da. Deshalb sollen auch Menschen mit Behinderungen in der ’experimenta’ die Faszination des Weltalls erleben", sagt Astrophysiker und Sternwartenleiter Kai Noeske.

Er bereitete mit einem Team von Wissenschaftlern schon seit drei Jahren den großen Eröffnungstag vor. Kenan Bromann, Leiter des Bereichs Technik/Science Dome war für den technischen Bereich des Planetariums Hamburg verantwortlich, bevor er nach Heilbronn kam. Ihn und Noeske faszinierte das All schon seit Kindertagen. Noeske so weit, dass er es unter 9000 Astronauten-Anwärtern unter die letzten zwei Prozent schaffte. Erfahrungen bringt er mit von Tätigkeiten bei der Raumfahrtagentur ESA und am Hubble-Weltraumteleskop im Space Telescope Science Institute, Baltimore, sowie am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge (USA).

Rundgang durch die "neue" Experimenta Heilbronn Kamera/Produktion: Vanessa Dietz, Reinhard Lask

So interessant das Planetarium für Besucher, Forschung und Wissenschaft auch sein mag: Es soll vor allem "experimenta"-Besucher ansprechen, vom Schulkind bis zum Hobby-Astronomen. Das Hauptgerät ist ein Spiegelteleskop mit 50 Zentimeter Spiegeldurchmesser und 3500 Millimeter Brennweite. Das zweite Gerät ist ein Linsenteleskop mit 25 Zentimeter Linsendurchmesser und 2200 Millimeter Brennweite.

Seine hohe Farbreinheit wird durch Fluorit-Glas in den Linsen erreicht. Ausgestattet mit speziellen Sonnenfiltern, ermöglicht es einen gefahrlosen Blick in das Zentrum des Sonnensystems. Zu entdecken gibt es schließlich viel auf dem 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernten Stern: Sonnenflecken, die rund 1000 bis 1500 Grad kälter sind als ihre Umgebung, oder Sonnenfackeln, die 1000 Grad heißer sind.

Beide Teleskope hat das Astronomie-Team so konfiguriert, dass trotz Innenstadtlage und Lichtverschmutzung eindrucksvolle Blicke ins Weltall möglich sind. Vier weitere Teleskopstationen auf der Dachterrasse gewähren dank spezieller Filter ebenfalls einen gefahrlosen Blick in die Sonne.

Info: Informationen zu den Veranstaltungen und Angeboten in der "experimenta" Heilbronn und speziell im "Mond-Monat" Juli, in dem an die erste Mondlandung vor 50 Jahren erinnert wird, finden Sie hier.