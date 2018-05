Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Einen Galgenbaum kennt man weder in Schwetzingen noch im gesamten Kurpfälzer Spargelsprengel. Auch von großen Schlachten während des Dreißigjährigen Kriegs (1618-1648) rund um das Schloss des Kurfürsten gibt es keine Berichte. Fremde Heere kamen trotzdem.

Alle Orte entlang des Kraichbachs, angefangen von Lußheim und Reilingen über Hockenheim, Plankstadt, Schwetzingen bis nach Ketsch, lagen im Auf- und Durchzugsgebiet der Soldateska, denen marodierende Räuberbanden auf den Fuß folgten.

Jeder kämpfte gegen jeden, die Franzosen der katholischen Liga von Tilly gegen die gefürchteten reformierten Schweden von Gustav II. Adolf, die katholischen Kaiserlichen gegen die zügellosen Truppen des Protestanten Ernst von Mansfeld, der es wagte, Tilly südlich von Wiesloch zur Schlacht zu zwingen und zu besiegen.

Mit am stärksten betroffen von den kriegerischen Auseinandersetzungen entlang des Kraichbachs war das damalige Dorf Hockenheim. Nur "der zehende Theil der Mannschaft (Einwohnerschaft)" hatte den Krieg überlebt. So ist es in Quellen überliefert. Eine Friedensglocke konnte 1648, am Ende des Krieges, in Hockenheim nicht mehr geläutet werden, weil das Dorf am Boden lag.

Denn: "Die harte Faust des Krieges traf Hockenheim am stärksten kurz vor dem Ende des Krieges." 1644 kam ein französisches Heer den Rhein heraufgezogen. Und an einem trüben Septembertag des genannten Jahres ging der größte Teil Hockenheims - insgesamt 55 Häuser - in Flammen auf.

Ganze Orte "in Asche gelegt"

Plankstadt war glimpflicher davongekommen. Aber die stetigen Durchzüge von plündernden Heeren hatten auch hier die Einwohnerzahl drastisch dezimiert. Auch Lußheim (heute Altlußheim) war immer wieder Durchmarschgebiet fremder Truppen. Was die Schweden übrig gelassen hatten, "besetzten" die französischen Plünderer. Das Schloss Wersau im benachbarten Reilingen lag im Aufzugsgebiet der Heere und wurde im "langen teutschen Krieg mit den Flecken Hockenheim und Reilingen fast gar in Asche gelegt und auf den Nagel geplündert".

Es zeigt sich also: Auch wenn Schwetzingen kein Schlachtfeld, sondern nur Durchzugsland war, ist nicht anzunehmen, dass der Dreißigjährige Krieg weniger Auswirkungen auf die Einheimischen der heutigen Spargelmetropole hatte als auf Menschen im Umland. Es wurde gemordet und abgeschlachtet, geplündert und gebrandschatzt. Und gefoltert.

Der berüchtigte "Schwedentrunk" machte jeden gefügig. Mit Gewalt füllten die Soldateskas den ansässigen Bauern Jauche in die Münder und erpressten so Proviant und Geld. Plankstadt wurde 1635 von den Schweden heimgesucht, vom Spanier Gallas ein Jahr später und 1644 von den Franzosen.

Graf Mansfeld ließ bei dieser Gelegenheit 20.000 Brote für seine Truppe backen. Ob er sie bezahlt hat, ist nicht überliefert. Viele Menschen sind in die umliegenden Wälder geflüchtet. Nur 20 Prozent der Bewohner kamen beim Läuten der Friedensglocke 1648 ins Dorf zurück. In der gesamten Pfalz inklusive der Kurpfalz konstatiert der Historiker Meinrad Schaab (in: Die Geschichte der Kurpfalz, 1992) einen Bevölkerungsrückgang von 75 bis 80 Prozent.

Doch der Krieg kehrte schon 1664 in die Kurpfalz zurück. Auch die Verheiratung der einzigen Tochter des Kurfürsten Karl Ludwig, Liselotte von der Pfalz, mit dem Bruder des Sonnenkönigs von Versailles konnte die Kurpfalz nicht schützen. Als "Lamm, das dem Staat geopfert wurde", beschrieb sie sich selbst und ihr Schicksal.

Ludwig XIV. war erzürnt, "dass ein solch kleiner Fürst es gewagt hatte, ihm nicht zu Willen zu sein". Altlußheim, Philippsburg und Neckarhausen wurden daraufhin geplündert. Die Bewohner wurden zur Zwangsarbeit eingesetzt.

Als Karl Ludwig seine Aufmerksamkeit nach Schwetzingen richtete, galt es, die Schäden des Dreißigjährigen Krieges zu beseitigen. Das alte Jagdschloss, das an derselben Stelle stand wie die heutige kurfürstliche Sommerresidenz, war von den Truppen des spanischen Generals Gallas niedergebrannt worden.

Karl Ludwig beschloss 1656, das Schwetzinger Schloss wieder aufzubauen und die Anlage entsprechend zu erweitern. Er förderte seine Untertanen nach Kräften und brachte die Kurpfalz zu neuer Blüte.

Der Oftersheimer Heimatforscher Volk spricht in einem seiner Bücher vom vielbestaunten "Pfälzer Wirtschaftswunder". Die Schwetzinger sollten die Trümmer des Schlosses beseitigen, durften aber das Material für den eigenen Hausbau verwenden. Das Land benötigte angesichts des enormen Bevölkerungsverlusts fleißige Hände, um wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Deshalb warb der Kurfürst Menschen in Württemberg und Bayern, in Tirol und in der Schweiz für seine Lande an. Er versprach im Gegenzug Boden und Steuerfreiheit.

Bis zum Frühjahr 1657 waren die Trümmer verschwunden und es konnte mit dem Wiederaufbau des Schlosses begonnen werden. Etwa um 1665 war das Schloss dann so weit fertig gestellt, dass man es wieder als Ausweich- und Sommerquartier nutzen konnte. Schon damals besaß Karl Ludwig eine stattliche Sammlung an Zitronen- und Orangenbäumen.

Dieser Pflanzenbestand wurde nach seinem Tod 1680 von der Friedrichsburg in Mannheim nach Schwetzingen transportiert, um adäquat in dem neugebauten Pomeranzenhaus (Orangerie) untergebracht zu werden. In die Zeit des Wiederaufbaus nach dem Dreißigjährigen Krieg fällt auch die erstmalige schriftliche Erwähnung des Spargelanbaus im Schwetzinger Schlossgarten, dessen 350. Jubiläum in diesem Jahr gefeiert wird.