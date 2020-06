Von Carsten Blaue

Metropolregion. Sie sahen aus wie gezirkelt, die kreisförmigen Kondensstreifen am Himmel, die nicht nur RNZ-Leser Manfred Winkler in Gauangelloch gesehen hat. Sie zogen in südwestlicher Richtung, waren auch bei Schwetzingen, Walldorf und Wiesloch zu beobachten. Und selbst in Weinheim an der Bergstraße wurde man stutzig und fragte sich, was dahinter steckt. Die Antwort: Die Luftwaffe hat geübt. Das teilt das Luftfahrtamt der Bundeswehr auf RNZ-Anfrage mit. Die Hintergründe sind interessant.

In einer E-Mail an die RNZ beschrieb Winkler seine Beobachtung vom 27. Mai. So hat er gesehen, "dass Flugzeuge in großer Höhe mit sehr hoher Geschwindigkeit Kreise fliegen und sich scheinbar auch überholen und kreuzen. Es sieht aus, als wenn sie eine Flugschau machen."

Ein Eurofighter der Luftwaffe. Foto: dpa

Auch Piloten müssten üben, so ein Sprecher vom Luftfahrtamt: "Das ist wie Fahrschule, nur eben am Himmel." Und dafür gibt es im Luftraum festgelegte Zonen. Eine solche Zone heißt im englischen Fachjargon "Temporary Reserved Airspace" (TRA), also "zeitweilig reservierter Luftraum". Bei der aktuellen Beobachtung von Manfred Winkler geht es um Flugbewegungen im TRA "Lauter", dem eine Bürgerinitiative den Kampf angesagt hat.

Hintergrund Der TRA "Lauter" ist ein Luftraum, der von Militärflugzeugen für Übungszwecke genutzt wird. Für das Akronym TRA gibt es zwei Auflösungen aus dem Englischen: "Temporary Restricted Area" oder "Temporary Reserved Airspace". Über dem Bundesgebiet gibt es mehrere TRA, also "zeitweilig reservierte Lufträume". > Der TRA "Lauter" ist rund 11.230 Quadratkilometer groß und in [+] Lesen Sie mehr Der TRA "Lauter" ist ein Luftraum, der von Militärflugzeugen für Übungszwecke genutzt wird. Für das Akronym TRA gibt es zwei Auflösungen aus dem Englischen: "Temporary Restricted Area" oder "Temporary Reserved Airspace". Über dem Bundesgebiet gibt es mehrere TRA, also "zeitweilig reservierte Lufträume". > Der TRA "Lauter" ist rund 11.230 Quadratkilometer groß und in vier Quadranten eingeteilt – von A im Nordwesten bis D im Südosten. Diese liegen etwas quer über der Landkarte von Rheinland-Pfalz, des Saarlandes und einem Zipfel von Baden-Württemberg. So geht es im Nordwesten bis an die Grenze zu Luxemburg, der südöstlichste Punkt ist bei Rheinstetten in der Nähe von Karlsruhe. Im Nordosten erstreckt sich der TRA bis Worms und etwas darüber hinaus. Im Süden markiert ihn die Grenze zu Frankreich. > In der Höhe ist der TRA "Lauter" in zwei Schichten eingeteilt: der untere Luftraum zwischen 3000 und 7500 Metern, der obere ab 7500 Metern aufwärts. Die Untergrenze wird laut des saarländischen Innenministeriums immer dann auf 4000 bis 5000 Meter Höhe angehoben, "wenn keine besonderen organisatorischen oder übungstaktischen Gründe entgegenstehen". Der Übungsraum kann demnach von montags bis donnerstags von 8 bis 23 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr genutzt werden. In den Monaten Mai bis September sei die Zeit von montags bis donnerstags bis 21 Uhr verkürzt – "im Zuge der freiwilligen Selbstbeschränkung der Streitkräfte", wie es vonseiten des Ministeriums heißt. > Boris Pfetzing, Pressesprecher für Süddeutschland bei der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH in Karlsruhe, erläutert auf Anfrage der RNZ die Hintergründe und was es mit einem TRA auf sich hat. So "gehört" der Luftraum zu jedem Zeitpunkt der Luftwaffe. Diese überlässt ihn zivilen Flugzeugen für deren Flugbetrieb. > Wenn die Luftwaffe einen TRA braucht, so meldet sie dies in der Regel rund 24 Stunden zuvor bei der DFS an. Diese öffnet dann den TRA für den Zeitraum der Nutzung durch die Luftwaffe oder Streitkräfte anderer Länder und schließt ihn danach auch wieder. > Steigen Militärflugzeuge auf, so werden sie von der DFS bis zu ihrem "reservierten Luftraum" geleitet und dabei so behandelt, wie zivile Maschinen auch. Am Ziel werden die Flugzeuge der Luftwaffe von der Flugsicherung in den TRA übergeben und später wieder übernommen, wenn sie den für ihre Übung abgegrenzten Luftraum wieder verlassen. So gibt es am Himmel quasi ein gutes Miteinander von militärischer und ziviler Luftfahrt. > Das ist in Deutschland seit der "zivil-militärischen Integration" im Jahre 1993 so. Diese habe international durchaus Vorbildcharakter, betonte Pfetzing. Dass es auch weniger flexibel geht, zeigen zum Beispiel die französischen Nachbarn. Hier gibt es für das Militär abgeriegelte Zonen im Luftraum, die für zivile Flugzeuge grundsätzlich immer tabu sind – egal, wie viel gerade los ist am Himmel. (cab)

Am 27. Mai hätten sich im TRA "Lauter" bei Wöllstein unweit von Alzey in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr fünf Eurofighter der Luftwaffe befunden, wie der Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf RNZ-Anfrage mitteilt. Dabei seien die Maschinen in Höhen zwischen 7620 und 12.190 Metern geflogen. Oberhalb von 10.120 Metern seien die Kondensstreifen länger sichtbar gewesen. Einer näher bestimmten Übungseinheit könne man die Flüge nicht zuordnen, heißt es vonseiten der Bundeswehr.

Doris Emrich, Vorsitzende der Bürgerinitiative (BI) gegen Fluglärm, Bodenlärm und Umweltverschmutzung, hat seit fast 20 Jahren Erfahrung mit diesen Manövern, vor allem mit dem Lärm. Sie beschreibt es so: "Der Übungsbetrieb ist gekennzeichnet durch Abfangjagden mit endlosem Dauerdröhnen, Betankungsübungen mit anschließendem Leerrandalieren der Tanks durch die Kampfjets, Überschnallknalle und Tiefflüge sowie Angriffssimulationen auf bewohntes Gebiet." Die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und im Saarland sei durch den militärischen Flugbetrieb bundesweit am stärksten betroffen – nach "offiziellen Zahlen". Zum TRA "Lauter" gehört auch der Luftraum über der westlichen und südwestlichen Metropolregion Rhein-Neckar.

Emrichs BI wurde im Jahr 2001 gegründet und wandte sich zunächst gegen Flug- und Bodenlärm sowie Umweltverschmutzung in der Region Kaiserslautern durch die US-Airbase Ramstein. Danach weitete die BI ihr Engagement regional aus. Heute gehören ihr 89 Mitglieder an, die auch die Flugbewegungen im TRA "Lauter" mit allerlei moderner Technik beobachten, erfassen und dokumentieren. Wenn man sich das anschaut, bekommt man den Eindruck, dass da ehrenamtliche Experten am Werk sind.

Ist von der Bundeswehr auf die Frage nach der Herkunft der Maschinen lediglich zu erfahren, dass es sich um Flugzeuge der Bundeswehr und "befreundeter Streitkräfte" handelt, wird Emrich konkreter: "Hauptnutzer sind allen voran die US-Kampfjets von der Spangdahlem Airbase. Häufig kommen auch Kampfjets der Bundeswehrfliegerhorste Büchel und Nörvenich. Es kommen auch immer wieder Kampfjets weit entfernter Bundeswehrfliegerhorste, wie zum Beispiel Jagel in Schleswig-Holstein oder Neuburg in Bayern.

Auch Kampfjets aus anderen Ländern, meist aus Belgien, Italien und Holland, nutzen die Lufträume immer wieder. Eine derart starke Nutzung gibt es nur hier, die anderen Übungslufträume sind deutlich weniger belastet." Außerdem würden täglich Transportmaschinen vom Typ C-130 "Hercules" aus Ramstein ihre Übungsrunden drehen. Am 27. Mai sei der Flugbetrieb mit "kumuliert knapp fünf Lärmstunden ziemlich typisch" gewesen.

Der Bundeswehr-Sprecher sagt, den Streitkräften sei bewusst, dass der Flugbetrieb in den TRAs für die Bürger "eine Belastung darstellen" könne. Man bleibe bemüht, diese Belastungen möglichst gering zu halten. Doch auch die dichte Besiedelung setze hier Grenzen.

Durch die realitätsnahe Ausbildung und regelmäßiges Üben werde die Einsatzbereitschaft der fliegenden Verbände erhalten, so der Sprecher. In der "hochkomplexen Luftraumstruktur über Deutschland" seien die bestehenden TRAs geeignete Übungsgebiete für den sicheren militärischen Flugbetrieb.

Über die Notwendigkeit und den Nutzen informiere die Bundeswehr in Veranstaltungen, die sie zum "Dialog mit der Bevölkerung und Vertretern der Politik" regelmäßig anbiete. Man versuche, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten und nehme Anregungen auf. Emrichs BI hat das Ziel, dass der TRA "Lauter" in einem Stufenplan geschlossen wird. Dafür gibt es inzwischen auch Resolutionen auf kommunaler Ebene.

Bis es so weit ist, wird die BI weiter beobachten und sich weiter beschweren. Was die Bundeswehr als freiwillige Selbstbeschränkung darstellt, will die BI durch Protest erreicht haben. Dass in den Sommermonaten nur noch bis 21 Uhr geflogen wird, nicht mehr bis 23 Uhr. Dass freitags um 12 Uhr Schluss ist (gilt laut Bundeswehr seit 29. Mai) und dass Brückentage öfter "lärmfrei" sind.

Ob es im Luftraum über der Metropolregion auch in den nächsten Tagen zu Übungsflügen kommt, konnte man im Luftfahrtamt der Bundeswehr nicht mit Sicherheit sagen. Die Auslastung sei schwer absehbar und abhängig vom Wetter, aber auch von der Verfügbarkeit von Maschinen und Piloten.