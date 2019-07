Rhein-Neckar. (RNZ) Puh! Die Hitze hat uns unter der Woche schon heftig ins Schwitzen gebracht. Am Wochenende könnte es gewittrig und ein kleines bisschen kühler werden. Letztes zumindest ist eine gute Voraussetzung für die zahlreichen Feste und Events, die am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, in der Region stattfinden. Ein Tipp von uns: Abkühlen in einem Heidelberger Biergarten. Wo Sie in der Stadt am Neckar gemütlich den Durst löschen könnte, lesen Sie hier.

> Weinheimer Schlossparkkonzerte: Ein hochwertiges Programm erwartet die Besucher der Weihnheimer Schlossparkkonzerte. Revolverheld, Dieter Thomas Kuhn, Max Giesinger und Lea werden von Freitag bis Sonntag auf der Bühne stehen. Alle Infos dazu hier.

> Schwetzinger Lichterfest im Schlossgarten: Am Samstagabend lohnt sich ein Besuch im Schwetzinger Schlossgarten: Rund 2000 Flammenschalen verwandeln den Schlossgarten in ein wahres Lichtermeer. Dazu gibt es mit einer großartigen Illumination, vielen neuen Attraktionen und Showeinlagen, Kinderbühnen, Feuertänzern und weiteren Überraschungen für die ganze Familie etwas zu erleben. Los geht es um 17 Uhr - Ende ist um 23 Uhr. Mehr Infos hier.

> Die vier Burgen leuchten: Das Feuerwerk ist der Höhepunkt der Vierburgenbeleuchtung in Neckarsteinach. Im vergangenen Jahr musste das Spektakel wegen Waldbrandgefahr ausfallen. Geht die 51. Ausgabe am Samstag, 27. Juli, also erneut ohne den bunten Feuerzauber über die Bühne? Das Feuerwerk findet statt - wenn nicht noch etwas Außergewöhnliches passiere, heißt es im Rathaus. Die Besucher dürfen sich also ab 22 Uhr nicht nur auf die von Laserstrahlen illuminierten vier Burgen freuen, sondern auch auf eine spektakuläre Pyroshow.

Gefeiert wird am Neckarlauer schon ab 16 Uhr. Ab 20 Uhr treten "Potzblitz" am Neckarufer beim Turnerbund auf. Zeitgleich sorgt die Band "Best Friends" am Stand des Heimat- und Kulturvereins für Livemusik. Von 18 bis 21 Uhr treten am Stand der Opelfreunde verschiedene Gruppen der "Askardia Oriental Dance Fusions" auf. Im Anschluss spielt ab etwa 21.30 Uhr die Band "Bagmo" Rockiges, ehe ab 22 Uhr das Augenmerk vieler Besucher auf die Vierburgenbeleuchtung gerichtet sein wird. Der Höhepunkt ist aber nicht der Schlusspunkt - an den Ständen wird bis in die frühen Morgenstunden weiterfeiert.

> Erbacher Wiesenmarkt: Noch bis Sonntag, 28. Juli, wird in Erbach gefeiert. Der Wiesenmarkt ist eine Mischung aus Festrummel, großem Händlerbereich, Verbrauchermesse und Rahmenprogramm. Rund 90 Schaustellerbetriebe sorgen für pures Volksfestvergnügen. Über 40 Zelt-, Imbiss und Ausschankbetriebe bieten eine beachtliche kulinarische Vielfalt. 14 Fahrgeschäfte garantieren Spaß für Jung und Alt. Mit Hüttengaudi, Reitturnier, Ladies Night, Feuerwerk und vielen weiteren Veranstaltungen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Fester Bestandteil des Erbacher Wiesenmarkts ist die Südhessen-Messe: Mehr als 200 Aussteller präsentieren in den fünf Hallen und dem 20.000 Quadratmeter großen Außenbereich ihre Produkte und Neuheiten. Hier gibt es ein breites Angebot an Fahrzeugen und landwirtschaftlichem Gerät, Rasenmähern und Gartenmöbeln, Küchenhilfen und vielen weiteren Innovationen rund um Heim und Haushalt.

Das hochkarätig besetzte Pferderennen am 28. Juli wird ein Publikumsmagnet.

Info: Erbach, bis Sonntag, 28. Juli, 11 bis 3 Uhr (19. Juli ab 15 Uhr), Wiesenmarktgelände; www.erbach.de

> Formel 1 auf dem Hockenheimring: Am kommenden Wochenende gastiert die Formel 1 auf dem Hockenheimring. Es gibt noch Tickets. Wer in diesen Tagen an den bereits gut gefüllten Campingplätzen rund um den Hockenheimring vorbeiläuft, erlebt dort bestens gelaunte Formel-1-Touristen - überwiegend aus Holland und Deutschland. Denn Vettel und Co. lassen wieder die Motoren aufheulen. Mehr dazu hier.

> Wiesenbacher Musikfest: Insgesamt vier Tage lang ist auf dem Rathausplatz Party angesagt: Dort veranstaltet der Musikverein sein 40. Musikfest von Freitag bis Montag, 26. bis 29. Juli. Los geht es mit der „Rock Night“ am Freitag ab 19 Uhr; angekündigt werden verschiedene Bands, darunter „Fate“. Weiter gefeiert wird am Samstag ab 19 Uhr. Die Hauptkapelle des Musikvereins spielt Musik, der traditionelle Fassbieranstich findet statt und weitere Auftritte folgen.

Am Sonntag beginnt der Festtag schon um 11 Uhr mit dem Musikverein Donnery und der Tanzgruppe Deszk. An diesem Tag wird auch einiges für Familien mit Kindern geboten, darunter ein Spielmobil, Bastelstände und eine Hüpfburg. Der letzte Programmpunkt am Sonntag gehört dem Heidelberg-Swing-Orchestra, das ab 18 Uhr auftritt.

Am Montag geht es um 11.30 Uhr mit einem Mittagstisch bei Livemusik weiter, ab 19 Uhr tritt die Trachtenkapelle Dilsberg zum Ausklang der Feierlichkeiten auf.

> Dorffest Eschelbach: Zum 33. Mal wird am kommenden Wochenende das Dorffest in Eschelbach gefeiert. An der Eröffnung mit Fassanstich am Samstag, 27 Juli, um 18 Uhr auf dem Rathausplatz wirken der Musikverein Trachtenkapelle, der Männergesangverein „Harmonie“, der Turn- und Gymnastikverein (TGV) sowie der Schützenverein „Diana“ mit. Von 21 Uhr an sorgt Rolf mit Livemusik für Unterhaltung, ehe um 22 Uhr weitere TGV-Darbietungen folgen.

Am Sonntag, 28. Juli, geht das Dorffest um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche weiter. Um 14 Uhr beginnt der Kinderflohmarkt, eine Spielstraße sowie Lichtpunktschießen ergänzen bis 16 Uhr das Unterhaltungsangebot für die Kleinsten. Erneute TGV-Tanzdarbietungen sowie Judo-Vorführungen von Kindern und Jugendlichen folgen ab 15.30 Uhr, bevor um 17 Uhr die Preisverleihung des Dorffestspiels den offiziellen Teil der Feierlichkeiten beendet. Livemusik in den diversen Vereinszelten, eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten sowie ein kleiner Vergnügungspark runden das Dorffest-Angebot ab.

