Rhein-Neckar. (RNZ) Am Sonntag wird gewählt in der Region. In Heidelberg geht's um den Bürgerentscheid zur Verlagerung des Betriebshofes auf den Ochsenkopf. In Hockenheim fällt die Entscheidung um den Posten des Oberbürgermeisters zwischen Marcus Zeitler und Marco Germann. Und Hirschberg fahndet nach einem Nachfolger des nach Weinheim abgewanderten Rathauschefs Manuel Just. Doch auch daneben ist einiges los am Wochenende.

Das Wetter jedenfalls spielt schon mal mit: Sonnenschein ist vorhergesagt. Also raus auf die Piste! Wir haben die wichtigsten Veranstaltungen am Samstag und Sonntag für Euch in unserem Wegweiser zusammengefasst:

> Erbacher Wiesenmarkt: Auf zehn Tage drängt sich Erbachs "fünfte Jahreszeit" zusammen, aber die haben es in sich: Wenn in der zweiten Julihälfte der Wiesenmarkt in der Kreisstadt startet, dann pilgern jährlich rund eine halbe Million Besucher in die Odenwaldmetropole. In diesem Jahr wird von Freitag, 19., bis Sonntag, 28. Juli, gefeiert. Garant für den Ansturm ist die Mischung aus Festrummel, großem Händlerbereich, Verbrauchermesse und Rahmenprogramm. Rund 90 Schaustellerbetriebe sorgen für pures Volksfestvergnügen. Über 40 Zelt-, Imbiss und Ausschankbetriebe bieten eine beachtliche kulinarische Vielfalt. 14 Fahrgeschäfte garantieren Spaß für Jung und Alt. Mit Hüttengaudi, Reitturnier, Ladies Night, Feuerwerk und vielen weiteren Veranstaltungen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Den Auftakt bildet die traditionelle Eröffnungszeremonie am Samstag, 20. Juli, 16 Uhr, auf dem Erbacher Marktplatz. Es folgt der Festumzug durch die Innenstadt zum Marktgelände, wo um 18 Uhr in der "Wiesenalm" der offizielle Bieranstich stattfindet.

Fester Bestandteil des Erbacher Wiesenmarkts ist die Südhessen-Messe: Mehr als 200 Aussteller präsentieren in den fünf Hallen und dem 20.000 Quadratmeter großen Außenbereich ihre Produkte und Neuheiten. Hier gibt es ein breites Angebot an Fahrzeugen und landwirtschaftlichem Gerät, Rasenmähern und Gartenmöbeln, Küchenhilfen und vielen weiteren Innovationen rund um Heim und Haushalt.

Auch das große Reitturnier am 21./22. Juli und das hochkarätig besetzte Pferderennen am 28. Juli sind alljährlich zugkräftige Publikumsmagneten, ebenso wie die großen Feuerwerke am 19. und 24. Juli.

Info: Erbach, Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, täglich 11 bis 3 Uhr (19. Juli ab 15 Uhr), Wiesenmarktgelände; www.erbach.de

> Altstadtfest Eppingen: Mehr als 50 festlich geschmückte Stände, dazu fünf Bühnen, 22 Bands sowie das Programm der Partnerstädte Wassy, Epping und Szigetvár sollen am kommenden Wochenende beim Eppinger Altstadtfest für beste Unterhaltung und ein facettenreiches Programm sorgen. Auch die kulinarische Seite wird nicht zu kurz kommen. Mehr hier.

> Mondparty in Mannheim: Vor 50 Jahren faszinierten zwei Amerikaner mit ihrem Flug zum Mond die Menschheit. Eine halbe Milliarde Zuschauer verfolgte am 20. Juli 1969 die Schritte von Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Dieses Jubiläum ist Anlass für drei Mannheimer Einrichtungen, ihre Türen zu öffnen und zu einer langen Nacht bei freiem Eintritt einzuladen: Technoseum, Planetarium und der Südwestrundfunk.

Ab 18 Uhr dürfen sich die Besucher in den drei Häusern tummeln und bis nach Mitternacht geradezu "mondsüchtig" werden. Durch ein Teleskop können Sterne und Mond beobachtet werden. Das Technoseum bietet Führungen zur Geschichte der Mannheimer Sternwarte und dem Mannheimer Raketenpionier Julius Hatry an. Das Planetarium zeigt in seinem Kuppelsaal Filme und gibt Einblicke in die Arbeit, und beim SWR wird gezeigt, wie Radio gemacht wird.

Info: Mannheim, Samstag, 20. Juli, ab 18 Uhr, SWR, Planetarium und Technoseum. Eintritt frei.

> Biergärten in Heidelberg: In Heidelberg gibt es genug Möglichkeiten, eine schöne Zeit zu vollbringen. Damit Sie sich im ganzen Lokal-Dschungel nicht verirren, haben wir eine kleine Übersicht über die Biergärten in der Stadt am Neckar zusammengestellt. Und das Beste: Wir haben Sie sogar getestet. Alles weitere zu den Biergärten in Heidelberg finden Sie hier.

> Cafés in Heidelberg: Sie wollen eine Tour in Heidelberg machen? Dann krönen Sie den Trip doch mit einer netten Einkehr in einem der vielen Cafés in der Stadt. Einen Überblick über die Lieblingscafés in Heidelberg haben wir hier für Sie zusammengestellt.

> Wandern auf dem Neckarsteig: Viel zu bieten hat unsere Region in Sachen Natur. Entdecken können Sie dies mit dem Fahrrad oder Fuß. Zum Beispiel gilt der Neckarsteig als einer von Deutschlands schönsten Wanderwegen. Hier gibt es alle Infos zum Wandern auf dem Neckarsteig.

> Radtouren in der Region: Und wenn Sie es noch ein wenig sportlicher haben wollen, dann schwingen Sie sich aufs Fahrrad. Diese Radtouren in unserer Region müssen Sie dafür kennen.

> Operngala Schloss in Flammen in Mannheim: Am Samstag, 20. Juli, wird ab 20 Uhr zum vierten Mal im Mannheimer Ehrenhof die Operngala "Schloss in Flammen" mit einem Synchronfeuerwerk als Höhepunkt über die Bühne gehen. Karten gibt es noch in den Geschäftsstellen der RNZ. Mehr dazu hier.