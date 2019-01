Darmstadt/Bensheim/Viernheim. (pol/van) Bei drei Verkehrskontrollen auf der A672 am Darmstädter Kreuz, bei Viernheim sowie in Bensheim gingen der Polizei am Donnerstag einige Verkehrssünder ins Netz. Wie die Beamten berichten, wurden in der Zeit zwischen 13 Uhr und 19 Uhr insgesamt 36 Fahrzeuge und 47 Personen kontrolliert.

In Viernheim konnte ein Autofahrer keine Zulassungsplakette am Kennzeichen aufweisen. Bei der Überprüfung des 20-Jährigen stellte sich heraus, dass das Kennzeichen des Fahrzeugs wegen fehlendem Versicherungsschutz Anfang Januar entstempelt und die weitere Nutzung behördlich untersagt worden war. Der junge Mann durfte mit seinem Fahrzeug nicht mehr weiterfahren, gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

Ein weiterer Autofahrer fiel wegen der hohen Lautstärke seines Wagens auf. Die Beamten vermuteten sofort, dass die Auspuffanlage manipuliert wurde. Diesen Verdacht bestätigte ein Sachverständiger. Die Messung ergab über 100 Dezibel und lag somit 15 Dezibel über dem erlaubten Wert. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug. Auf den Fahrer aus dem Kreis Bergstraße kommen ein Bußgeld von 90 Euro und ein Eintrag im Verkehrszentralregister zu. Außerdem muss der Mann die Kosten der technischen Untersuchung tragen.

In Bensheim stoppten die Beamten zudem einen Sattelzug aus Osteuropa. Der Brummifahrer war mit überstehender Ladung und aufgeklapptem Heckportal unterwegs gewesen. Er überschritt dadurch die zulässige Gesamtbreite. Eine Ausnahmegenehmigung konnte der Fahrer nicht vorlegen. Der Mann musste die Ware umladen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Auf der A672 am Darmstädter Kreuz wurde ein Autofahrer angehalten, der offenbar Drogen genommen hatte. Bei der Durchsuchung wurde auch noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

Einem weiteren Autofahrer wurde ebenfalls Blut entnommen. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 2,66 Promille angezeigt. Die Polizei stellte den Führerschein des 59-Jährigen sicher. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.