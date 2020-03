Hockenheim. (RNZ) Die dynamische Verbreitung des Corona-Virus macht ab sofort weitere Maßnahmen erforderlich, um seine Weitergabe einzudämmen – das gilt auch für die Stadt Hockenheim. Seit gestern, Montag, 16. März, wurde die Erreichbarkeit des Rathauses und aller kommunalen Einrichtungen stark eingeschränkt. Daher können Besucher diese Gebäude nicht mehr betreten. Wer ein Anliegen hat, soll mit den Mitarbeiter im Rathaus und den kommunalen Einrichtungen nur noch telefonisch, per E-Mail oder über andere Formen der digitalen Kommunikation Kontakt aufnehmen.

"Dieser Schritt ist jetzt erforderlich, um die Funktionsfähigkeit der Verwaltung und die öffentliche Daseinsvorsorge weiter zu gewährleisten", sagt Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Er appelliert nochmals an alle Bürger, die Hygieneregeln zu beachten und einen Abstand von mindestens ein bis zwei Meter zu halten. Sozialkontakte mit mehreren Menschen sollen genauso vermieden werden wie Hamsterkäufe. Für Panik gebe es keinen Grund. Es gelte jetzt, einen kühlen Kopf zu bewahren. "Die Verbreitung dieses Virus können wir nur gemeinsam stoppen. Jetzt gilt es. Bitte leisten Sie dafür mit Ihrer Achtsamkeit einen wichtigen Beitrag", so Zeitler weiter.

Die neuen Regeln für die Erreichbarkeit der Stadt Hockenheim und ihrer kommunalen Einrichtungen führen zu folgender Lage:

Das Rathaus ist für Besucher geschlossen. Ein Zugang ins Gebäude ist nur für Mitarbeiter der Stadtverwaltung möglich. Trauungen mit bis zu zehn Personen werden im Rathaus weiterhin durchgeführt.

Weitere kommunale Einrichtungen: Die Stadtwerke, das Aquadrom, das Jugendzentrum, das Pumpwerk (Kinder- und Jugendbüro sowie Kulturhaus), die Stadtbibliothek und die Zehntscheuer sind ebenfalls für Besucher geschlossen.

Die Grundversorgung mit Strom, Gas und Wasser durch die Stadtwerke Hockenheim bleibt durch Notfallteams weiter gewährleistet.

Veranstaltungsorte: Der Wasserturm, die Grillhütte und das Muldhäusel werden nicht mehr vermietet. Veranstaltungen in den Räumen sind untersagt.

Der Friedhof bleibt weiterhin geöffnet. Die Besucher werden gebeten, die Hygieneregeln einzuhalten und einen Abstand von mindestens eineinhalb Metern zu den Mitmenschen zu halten. Beerdigungen bleiben im engsten Familienkreis erlaubt.

Notfallbetreuung: Die Stadtverwaltung Hockenheim richtet diese für Eltern in systemrelevanten Bereichen ein.

Was noch geschlossen ist: Ab heute tritt auch die Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg über infektionsschützende Maßnahmen in Kraft. Sie verbietet unter anderem den Betrieb von Schulen und Kindertageseinrichtungen. Auch der Betrieb von Bildungseinrichtungen wie Volkshochschulen, Fitnessstudios und sonstiger Sportstätten in geschlossenen Räumen sowie Vergnügungsstätten ist untersagt. Der Betrieb von Gaststätten ist ebenfalls grundsätzlich nicht möglich. Davon sind Speisegaststätten unter bestimmten Voraussetzungen ausgenommen. Die Stadtverwaltung nimmt entsprechende Kontrollen im Stadtgebiet vor.