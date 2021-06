Rhein-Neckar. (cao/alb) Nach den Problemen in einem Corona-Testcenter in Mosbach sind keine weiteren Beschwerden über den Betreiber in anderen Landkreisen bekannt. Generell kontrolliert das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises nur nach Hinweisen und Beschwerden. Bislang wurden 13 unterschiedliche Schnelltestzentren kontrolliert, weitere sind in den kommenden Tagen geplant. "Einige Einrichtungen wurden mehrfach begangen", sagte Kreissprecher Ralph Adameit der RNZ.

Dabei hätten die Mitarbeiter Verstöße gegen das eingereichte Hygienekonzept oder gegen die Vorgaben festgestellt. "Das kann zum Beispiel eine fehlende Abtrennung zwischen Warte- und Testbereich sein", erklärte der Sprecher. "Wir haben dann entsprechende Nachbesserungen eingefordert." Um welche Teststationen es sich dabei handelte, wollte Adameit aus Datenschutzgründen nicht sagen.

Für Abrechnungen nicht zuständig

Regelmäßige beziehungsweise stichprobenartige Kontrollen der Testcenter seien vom Gesundheitsamt nicht vorgesehen. Bei Hinweisen aus der Bevölkerung oder sonstigen Auffälligkeiten behalte sich die Behörde eine Prüfung vor Ort vor. Kontrollen in Bezug auf möglichen Abrechnungsbetrug fallen nicht in das Aufgabengebiet des Gesundheitsamtes. Diese Aufgabe wird auch nicht von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) übernommen. Sie nimmt lediglich die Abrechnungen entgegen und leitet sie an das Bundesamt für Soziale Sicherung weiter. Dieses überweist das Geld an die KV, das die Beträge wiederum an die Betreiber der Testzentren auszahlt.

Ob hier Handlungsbedarf besteht, ist aus Sicht der Vereinigung eine Frage, die die Politik beantworten müsse. "Ich darf nur darauf verweisen, dass jeden Monat Tausende von Betreibern mehrere Millionen Tests abrechnen. Da wäre eine umfangreiche Prüfung nicht realistisch", sagte ein Sprecher der KV Baden-Württemberg auf RNZ-Anfrage.

Dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises sind seit Ende März laut Ralph Adameit rund 580.600 Testungen gemeldet worden. Davon hätten 798 ein positives Ergebnis angezeigt, das entspreche einem Anteil von 0,137 Prozent, rechnete der Sprecher vor.

Bürger können Hinweise oder Auffälligkeiten dem Gesundheitsamt entweder per Mail an covidinfo@rhein-neckar-kreis.de oder telefonisch unter 0 62 21 / 52 21 88 1 melden.