Von Anna Manceron

Schwetzingen/Hockenheim. Nur vier Tage nach der Einführung einer Maskenpflicht im öffentlichen Raum, erlässt die Stadt Schwetzingen schon die nächste Allgemeinverfügung mit zusätzlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Seit Dienstag, 27. Oktober, gibt es in der Spargelstadt eine Sperrstunde für die Gastronomie, ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot für Gaststätten und eine Maskenpflicht für Warteschlangen im öffentlichen Raum. Außerdem gilt weiterhin die am Samstag erlassene Maskenpflicht für bestimmte Bereiche im Stadtzentrum.

Oberbürgermeister René Pöltl hatte bereits am Sonntag auf Facebook angekündigt, dass die Stadt neue Maßnahmen plane. Weil der Rhein-Neckar-Kreis den Schwellenwert der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 positiv getesteten Personen pro 100.000 Einwohner deutlich überschritten habe, müsse man nun verschärfte Vorgaben der Landesregierung Baden-Württemberg zwingend umsetzen.

Dazu gehören unter anderem eine Sperrstunde für die Gastronomie von 23 bis 6 Uhr und ein sogenanntes Außenabgabeverbot von Alkohol. Das heißt, dass Gaststätten keine alkoholischen Getränke zum Mitnehmen verkaufen dürfen. In Schwetzingen hat sich die Stadtverwaltung außerdem dazu entschieden, eine Maskenpflicht für Warteschlangen in der Öffentlichkeit einzuführen. Wenn sich auf der Straße vor einem Geschäft also eine Schlange mit mehr als einer Person bildet, müssen alle Wartenden eine Mund- und Nasenbedeckung tragen. Das gilt für Warteschlangen vor Geschäften, Gaststätten, Cafés, Eisdielen, Postfilialen, Abholdiensten, Ausgabestellen der Tafeln, Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben sowie vor Verwaltungsgebäuden. Auch für Messen und Ausstellungen gibt es nun strengere Hygieneauflagen.

In Schwetzingen gilt zudem weiterhin die am Samstag erlassene Pflicht zum Tragen einer Maske in zentralen Bereichen der Innenstadt. Demnach muss man in der Fußgängerzone in der Mannheimer Straße – zwischen Carl-Theodor-Straße sowie Dreikönigstraße und Heidelberger Straße – werktags von 10 bis 18 Uhr eine Mund- und Nasenbedeckung tragen. Auf dem Schlossplatz gilt dies donnerstags und freitags von 18 bis 23 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 23 Uhr. Die Maskenpflicht besteht auch für den Wochenmarkt auf den Kleinen Planken, mittwochs und samstags von 8 bis 14 Uhr.

Die neue Allgemeinverfügung vom Dienstag gilt – falls sie vorher nicht außer Kraft gesetzt wird – bis zum 31. Dezember. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht müssen Bürger in Schwetzingen mit einem Bußgeld in Höhe von 50 bis 250 Euro rechnen. Bei Gastwirten, die gegen die Sperrstunde und das Alkoholverkaufsverbot verstoßen, gehe der Bußgeldrahmen sogar bis 25.000 Euro, erklärt der Leiter des Schwetzinger Ordnungsamts, Pascal Seidel. Mit den neuen Maßnahmen will die Stadtverwaltung die Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich eindämmen. "Wir müssen alles tun, um die weitere Verbreitung des Virus zu unterbinden und eine künftige Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden", appelliert der OB eindringlich an die Bürger. Dass sich die Corona-Pandemie damit stoppen lässt, glaubt er allerdings nicht. "Dies wäre nur mit einem weiteren Lockdown möglich, den wir unbedingt vermeiden wollen", betont Pöltl.

Tatsächlich erinnert die jetzige Situation ein wenig an die Tage kurz vor dem Lockdown im März. Damals überschlugen sich die Nachrichten fast stündlich. Während Bund und Länder fieberhaft nach Lösungen für eine in dieser Form noch nie da gewesene Notlage suchten, mussten die Kommunen einen neuen Beschluss nach dem anderen umsetzen.

Die Situation sei auch jetzt "extrem dynamisch", berichtet Wolfgang Leberecht, Pressesprecher der Stadt Schwetzingen. Was heute beschlossen werde, könne in einer Woche durch neue Verordnungen schon wieder hinfällig sein.

In Hockenheim hat sich die Stadtverwaltung dazu entschieden, noch einen Schritt weiter zu gehen. Auch dort gilt seit Dienstag, 0 Uhr, eine Sperrstunde für die Gastronomie und ein Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken zum Mitnehmen. Anders als in Schwetzingen ist dort jedoch der Konsum von Alkohol an besonders stark frequentierten Plätzen zwischen 23 und 6 Uhr komplett untersagt. Davon betroffen sind der Zehntscheunenplatz, die Fortunapassage und der Marktplatz. Außerdem gilt in Hockenheim nun ebenfalls eine Maskenpflicht für Warteschlangen im öffentlichen Raum sowie für Wochenmärkte.

Ein Verbot von Alkohol auf öffentlichen Plätzen will man in Schwetzingen vorerst vermeiden. "Wir setzen da auf die Vernunft der Bürger, vor allem der jüngeren Generation", sagt Seidel.