Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Das Robert-Koch-Institut (RKI) fordert am Freitag mehr Platz in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise lassen die Ticketeinnahmen einbrechen. Harte Zeiten für die Verkehrsunternehmen. Und ihre Beschäftigten.

Wie Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der RNV auf RNZ-Anfrage sagt, diskutiert die Verkehrsgesellschaft aktuell mit dem Betriebsrat darüber, Kurzarbeit einzuführen. Er hält die Maßnahme für unabdingbar, um die sich abzeichnenden, massiven Fahrgeldausfälle zu kompensieren. Die wirtschaftliche Lage spitze sich jeden Tag weiter zu, erklärt Christiane Leonhardt, Hauptgeschäftsführerin des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). "Das nimmt dramatische Dimensionen an."

Der VDV vertritt viele kommunale Verkehrsbetriebe. Stark unter Druck stehen auch die privaten Busunternehmen, von denen viele Linienbusse betreiben. Vier von fünf Firmen sehen sich nach einer Umfrage in existenzbedrohender Weise von der Krise betroffen.

Nach zunächst drastischen Einschnitten im Fahrplan und vielen Beschwerden von Pendlern fahren seit Montag Busse und Straßenbahnen der RNV wieder früher und länger. Vor allem im morgendlichen Berufsverkehr sowie nach 22 Uhr ist das Angebot deutlich erweitert worden.

"Wir haben dafür sehr viele positive Rückmeldungen bekommen", sagt in der Beek. Die rasche Umstellung auf den Sonderfahrplan und die Erweiterung seien eine Herkulesaufgabe gewesen. Normalerweise habe man dafür ein Dreivierteljahr Vorlauf. Derzeit ist der reguläre Fahrbetrieb auf 60 Prozent heruntergefahren, Busse und Stadtbahnen seien durchschnittlich nur zu zehn bis 25 Prozent mit Kunden ausgelastet.

Für den Fall, dass ein Fahrzeug mal voller sei und der Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden könne, müssten die Fahrer die Betriebszentrale der RNV informieren. Zu Beginn der Corona-Krise hätten Ticketkontrolleure darauf geachtet, dass die Fahrgäste weit genug auseinander sitzen, so in der Beek. Inzwischen gebe es dafür Durchsagen und Plakate.

Forderungen von RKI-Präsident Lothar Wieler nach weiteren Taktverdichtungen lehnt der RNV-Geschäftsführer angesichts der geringen Auslastungszahlen ab. Zumal die stark genutzten Straßenbahnen der Linie 1 (Mannheim) und der Linie 5 (frühere OEG) mit zwei Triebfahrzeugen unterwegs seien, was mehr Kapazitäten schaffe, und die RNV vorrangig große Gelenkbusse einsetze.

Den Unternehmenschef schiebt in der Beek zur Seite, wenn er an ältere und chronisch kranke Menschen appelliert, besser zu Hause zu bleiben. "Normalerweise ist es natürlich eine gute Entscheidung, mit Bus und Bahn zu fahren, aber im Moment sollten es nur diejenigen tun, die zur Arbeit müssen und kein Homeoffice haben", rät er.

In der Beek meint zum Beispiel das medizinische Personal, das im Uniklinikum Heidelberg arbeitet oder BASF-Beschäftigte, die Desinfektionsmittel herstellten. Die Verbindungen ins Neuenheimer Feld und zum Chemiekonzern nach Ludwigshafen sind zu Wochenbeginn auf die Wünsche der Pendler angepasst worden.

Mit Argusaugen verfolgt in der Beek die Entwicklung in den Schulen. "Denn eines ist klar: Wenn alle Schüler wieder zum Unterricht müssen, können wir nie und nimmer den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten", sagt der RNV-Geschäftsführer. Er plädiert daher für eine stufenweise Wiedereinführung des Lehrbetriebs. Um für die Nach-Corona-Zeit startklar zu sein, arbeiteten die Werkstatt-Mitarbeiter so wie in "normalen" Phasen. "Der Fuhrpark soll fit sein, wenn es weitergeht", so in der Beek. Und schließlich sei es ja das große Ziel der Politik, dass mehr Menschen angesichts des Klimawandels öffentliche Verkehrsmittel nutzten.

Ein Sprecher des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) hält das reduzierte Angebot angesichts der "drastisch eingebrochenen Nachfrage" und zum Schutz der Fahrgäste wie des Personals für gerechtfertigt. Auf aufkommende, berechtigte Beschwerden habe man sofort reagiert. So verkehre die S-Bahn zwischen Mannheim und Kaiserslautern im Berufsverkehr mittlerweile wieder in sogenannter Dreifachtraktion. Und auch die S3 von Karlsruhe nach Heidelberg (Ankunft: 7.11 Uhr und 8.11 Uhr) sowie in entgegengesetzte Richtung (Abfahrt: 16.48 Uhr) fahre mit drei Triebwagen.