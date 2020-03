Metropolregion. (pol/rl) Sonniges Wetter mit angenehmen Temperaturen zog viele Menschen zum Joggen, Spazierengehen oder Flanieren ins Freie. Das Polizeipräsidium Mannheim hatte sich nach eigenen Angaben darauf eingestellt und war mit mehr als 30 zusätzlichen Streifenwagen-Besatzungen im Einsatz. Mit dabei waren auch Polizeireiter aus Mannheim und Boote der Wasserschutzpolizei in Mannheim und Heidelberg.

Der meisten Menschen hätten sich am Samstag verantwortungsvoll verhalten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Allerdings mussten die Beamten einige Gartenpartys oder andere Versammlungen auflösen. Insgesamt kontrollierten die Beamten fast 1000 Personen. Dabei stellten sie 264 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest. Gegen 217 Personen wurden Bußgeldverfahren, gegen 47 Personen Strafverfahren eingeleitet.

Hintergrund Verstöße gegen Corona-Regeln werden als Ordnungswidrigkeit bestraft Das Land Baden-Württemberg hat die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus weiter präzisiert. Verstöße gegen Corona-Regeln werden demnach als Ordnungswidrigkeit bestraft. Neu aufgenommen wurden in die geänderte Rechtsverordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen, die von diesem [+] Lesen Sie mehr Verstöße gegen Corona-Regeln werden als Ordnungswidrigkeit bestraft Das Land Baden-Württemberg hat die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus weiter präzisiert. Verstöße gegen Corona-Regeln werden demnach als Ordnungswidrigkeit bestraft. Neu aufgenommen wurden in die geänderte Rechtsverordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen, die von diesem Sonntag an gilt, auch Verhaltensregeln für Betriebe und Einrichtungen, die weiterhin offen bleiben dürfen. Darunter fallen etwa eine Zutrittssteuerung, das Vermeiden von Warteschlangen und der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen. Die Wohnungslosenhilfe, die Gemeindepsychiatrie sowie die Sucht- und Drogenberatung wurden in den Katalog der "kritischen Infrastruktur" aufgenommen. (dpa)

[-] Weniger anzeigen

Insgesamt mussten die Beamten drei Gartenpartys beenden. In Hemsbach wollte am Samstagabend ein noch 17-Jähriger in seinen 18. hineinfeiern und hatte dazu eine größere Menge Gästen eingeladen. Als eine Streife gegen 21.30 Uhr kontrollierte, waren 17 Personen auf der Feier. Auch in der Heidelberger Altstadt und in Rauenberg gab es jeweils am Samstagnachmittag eine größere Gartenparty. In Leimen löste die Polizei gegen 18 Uhr eine Garagenparty auf.

Eine weitere Party am frühen Sonntagmorgen in der Heidelberger Altstadt entdeckte eine Fußstreife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte. Zunächst schallte gegen 0.45 Uhr laute Musik durch die Fußgängerzone, die aus einer Anlage auf dem Balkon im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses kam. Bei der Überprüfung rochen die Beamten Marihuana in der Wohnung. Darauf angesprochen übergab zunächst die 24-jährige Bewohnerin zwei Glasflaschen mit Schraubverschluss, in denen sich Marihuana-Blüten befanden. Danach fanden die Beamten noch eine in Betrieb befindliche Aufzuchtanlage inklusive Wärmelampe mit Filter- und Abluftanlage sowie zehn Marihuana-Pflanzen - und noch mehr als 200 Gramm Blüten. Die 24-jährige Frau und der 25-jährige Mitbewohner wurden vorläufig festgenommen.

Erstaunt waren die Beamten, als sie am Samstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, zu einem Picknick auf die Autobahn A6 gerufen wurden. Auf dem Grünstreifen der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West hatten sich rund 25 durchreisende Personen niedergelassen und ein opulentes Picknick veranstaltet.

Später lösten die Beamten am Bahnhof Heddesheim gegen 20 Uhr eine Feier von zehn Personen auf, die sich dort gemeinsam betranken.

In der Mannheimer Beilstraße hatte am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr eine neunköpfige "Männer-Party" so laut gefeiert, dass sich die Anwohner beschwerten. Als die Polizei eintraf, war die Party schnell beendet.

Auf dem Schulgelände in der Silbergasse in Sinsheim-Hoffenheim hatten mehrere junge Leute sich am Samstagabend zu einer "Corona-Party" getroffen. Als eine Streife gegen 21.30 Uhr dort kontrollierte, rannten die Teilnehmer im Schutz der Dunkelheit davon. Zurück blieben Grillgut, Getränke, mehr als 30 Gramm Haschisch und Marihuanablüten, zwei angerauchte Joints und eine Basecap, die einer der Gäste bei seiner Flucht verloren haben dürfte.

Ebenfalls zu illegalen Versammlungen kam es am Samstagnachmittag auf dem Schulhof des Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Sandhausen. Auch hier wurden mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei zwei jungen Männern im Alter 22 und 24 Jahren wurden zudem Drogen gefunden.

Am Samstagabend wurde kurz nach 23 Uhr eine Gaststätte in der Mannheimer Neckarstadt-West geschlossen. Wie eine "Corona-Streife" herausfand, hatten die Gäste dort über einen Nebeneingang und das Treppenhaus die Gaststätte betreten und feierten hinter heruntergelassenen Rollos. Bis die Beamten die Feier beendete.

Ebenfalls kurios: der Drang einer Familie zum Strandbad-Besuch in Mannheim. Das Paar, ihre beiden Kinder und ein Bekannter hatten es sich auf dem Strandbad-Gelände gemütlich gemacht. Als sie die Beamten sahen, wollten sie wegrennen, wurden jedoch trotzdem kontrolliert. Möglicherweise hatten sie das Trassenband abrissen, um einen Kinderwagen auf das Gelände zu schieben.

Bis auf wenige, teilweise eklatante Ausnahmen reagierte der überwiegende Teil der Menschen verantwortungsvoll und vernünftig, sagte Polizeipräsident Andreas Stenger. "Es kostet oft Überzeugungskraft! Aber die meisten Menschen haben verstanden, warum es jetzt so wichtig ist, die sozialen Kontakte zu reduzieren. Sie halten Abstand und reagieren auch bei schönem Wetter zumeist mit Disziplin, Verständnis und Einsicht und halten sich an die Regeln. Danke dafür! Wo die Bestimmungen nicht eingehalten werden, wird die Polizei weiterhin konsequent einschreiten und sanktionieren", sagte Stenger.