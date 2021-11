Schwetzingen. (man) Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises bietet ab diesem Dienstag ein dauerhaftes Impfangebot in der Wollfabrik in Schwetzingen an. Interessierte können sich dort dienstags, donnerstags und samstags von 8.30 bis 18.30 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen. Nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises können pro Termin bis zu 200 Menschen mit den Vakzinen von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson geimpft werden.

Anders als bei den mobilen Impfaktionen benötigt man für die dauerhaften Aktionen einen Termin. Die seien für die nächsten zwei Wochen allerdings fast komplett ausgebucht, erklärt das Landratsamt am Montag. Und zwar an allen neun Standorten. Aber: "Es werden regelmäßig neue Termine eingestellt", erklärt Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss. Die Termine für die dauerhaften Impfaktionen sind 14 Tage im Voraus buchbar.

Die Aktion in der Wollfabrik koordiniert Geschäftsführer Joachim Schulz im Auftrag des Gesundheitsamts. Er war früher im Rettungsdienst tätig und hat während der Pandemie im Kreisimpfzentrum in Weinheim als Schichtleiter gearbeitet. Nun entsteht in seinem Veranstaltungshaus sozusagen ein Mini-Impfzentrum. "Das hier ist natürlich deutlich kleiner aufgezogen", sagt Schulz. "In Weinheim hatten wir zehn Impfstraßen, hier eine." Die dauerhaften Impfaktionen seien ein zusätzliches Angebot, um die niedergelassenen Ärzte zu unterstützen. Für Joachim Schulz hat das Impfen neben dem Testen zurzeit höchste Priorität. Deshalb habe er dem Gesundheitsamt den Saal in der Wollfabrik zur Verfügung gestellt, berichtet er. Die für November in der Wollfabrik geplanten Veranstaltungen und Konzerte sind allesamt verschoben worden und können vermutlich erst ab März oder April 2022 stattfinden. Auch im Dezember sind einige Veranstaltungen verschoben worden. "Und wir werden auch den Rest auf später verlegen", betont Schulz.

Die Konzerte wie geplant auszurichten, sei für ihn angesichts der aktuellen Corona-Lage "medizinisch nicht vertretbar". Die in ganz Deutschland rasant ansteigenden Infektionszahlen machen sich auch im Testzentrum in der Wollfabrik bemerkbar. "So viele positiv Getestete wie in den vergangenen beiden Wochen hatten wir noch nie", berichtet Schulz. Darunter seien auch einige Menschen, die bereits gegen das Virus geimpft sind. "Das liegt wohl daran, dass viele Impfungen mittlerweile schon zu lange zurückliegen und der Impfschutz nachgelassen hat", erklärt er. Außerdem sei die Delta-Variante deutlich ansteckender als die Alpha-Variante im vergangenen Jahr.

Seit Samstag werden in der Wollfabrik auch wieder kostenlose Bürgertests angeboten. Pro Woche stehe jedem mindestens ein Schnelltest zur Verfügung, erklärt Schulz. Das Testzentrum in der Lobby und die dauerhafte Impfaktion im Saal seien räumlich voneinander getrennt.

Info: Termine für die dauerhaften Impfaktionen gibt es über die Hotline des Gesundheitsamts unter 06221 / 522 18 81 oder im Internet unter: https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin