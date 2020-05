Von Carsten Blaue

Mannheim/Rhein-Neckar. Seit 27. April gilt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Auch andere Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind im Nahverkehr vorgeschrieben. Etwa der Mindestabstand von eineinhalb Metern. Doch das ist die Theorie. Die Praxis sieht anders aus, wie eine Nachfrage bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ergab.

Seit den ersten Lockerungen im Alltag würden auch die Fahrgastzahlen wieder ansteigen, sagt RNV-Pressesprecher Moritz Feier. Doch schon vorher habe es das Problem gegeben, dass Abstandhalten in den Zügen und Bussen nicht immer möglich sei. Deshalb sei es ja gerade so wichtig, gegenseitig Rücksicht zu nehmen. Und einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Doch das ist gleich das nächste Problem.

Denn auch diese Pflicht wird von manchem Kunden einfach ignoriert. Die "überwiegende Mehrheit" halte sich zwar daran, betont Feier: "Letzten Endes stellen unsere Fahrgäste aber einen Querschnitt durch die Gesellschaft dar. Genau so, wie in anderen Lebensbereichen gegen die Corona-Regelungen verstoßen wird, halten sich auch im ÖPNV leider nicht alle an die Regeln." Die Kontrolle und Sanktionierung ist schwierig. Feier verweist darauf, dass die RNV dafür nicht zuständig sei: "Das könnten wir auch schlicht nicht leisten." Vielmehr sei das "aus guten Gründen" Sache der Ordnungsbehörden. Die Fahrzeugführer, so Feier, die sich aufs Fahren konzentrieren sollen, könnten lediglich mit Durchsagen auf die Maskenpflicht hinweisen, wenn ihnen ein Fahrgast "ohne" auffällt. Im Extremfall könne das RNV-Personal auch die Polizei rufen. Ansonsten bleibe dem Unternehmen nur, zu informieren und aufzuklären – zuletzt mit Plakaten, Info-Ständen samt Maskenausgabe oder eben online.

Eine Maßnahme im Hygienekatalog ist auch die Reinigung der Kontaktflächen in den Bussen und Bahnen. Diese würden laut Feier einmal am Tag, nämlich vor dem Ausrücken auf die Strecke, desinfiziert. Zwischendurch nicht mehr. Ein Schutz für die Busfahrer sollen auch bei der RNV neue Glasabtrennungen sein: "Wir werden voraussichtlich diese Woche anfangen, die neueren Fahrzeuge, die ungefähr die Hälfte unserer Busflotte ausmachen, auszurüsten", so Feier. Danach folgen die älteren Modelle. Der Vordereinstieg und der Fahrscheinkauf beim Fahrer sind dann wieder möglich.

Übrigens war auch die RNV nicht ganz vom Coronavirus verschont, wie Feier auf Nachfrage sagt. Seit Beginn der Pandemie habe sich eine "niedrige einstellige Zahl" der über 2300 Beschäftigten infiziert – allerdings, soweit man wisse, nicht am Arbeitsplatz. Einzelne mussten in Quarantäne, zu Ansteckungen am Arbeitsplatz sei es nicht gekommen. Die Betroffenen seien alle vollständig genesen.