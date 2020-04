Von Volker Knab

Oftersheim/Plankstadt. Der berufliche Alltag von Dr. Martin Schmitt hat sich durch die Corona-Pandemie nachhaltig verändert. Der Allgemeinmediziner mit Praxen in Oftersheim und Plankstadt und seine Arzthelferin Lisa Hillengaß-Dewald schildern im Gespräch mit der RNZ, wie sich die Pandemie auf ihre Arbeit auswirkt.

Der direkte Arzt-Patientenkontakt in der täglichen Sprechstunde hat sich eher verringert, der Zeitaufwand pro Erkranktem ist dagegen deutlich gestiegen. Menschen mit Erkältungsbeschwerden oder gar Verdacht auf eine Covid-19-Infektion sind angehalten, sich vorher telefonisch in der Arztpraxis zu melden. "Dann können wir die hygienischen Vorkehrungen treffen oder bei dringendem Verdachtsfall den Patienten gleich ans Gesundheitsamt zum Abstrich weiterleiten", so Schmitt.

Aber die indirekte Belastung auf das Arbeitsleben sei groß. "Das ist anders als zuvor", betont Martin Schmitt. Die telefonische Beratung habe enorm zugenommen. Außerdem bietet die Praxis jetzt auch eine Videosprechstunde an. "In der normalen Sprechstunde ist deutlich weniger los", so der Hausarzt. "Was die telefonischen Auskünfte betrifft, sind meine Helferinnen wesentlich stärker gefordert", sagt Schmitt. Insgesamt sei das Arbeiten umständlicher und ungewohnter geworden.

"Gerade unseren älteren Risikopatienten, für die die Videosprechstunde nicht das geeignete Medium darstellt, bieten wir aktiv die Möglichkeit eines Hausbesuchs an", erzählt der Mediziner. Denn diese Gruppe gelte es besonders zu schützen. "Natürlich ist auch das ein deutlich höherer Zeitaufwand, aber das tun wir gerne", betont Schmitt. Schon sehr früh und wesentlich intensiver habe man in den Praxen auf den Sicherheitsabstand geachtet. "Dann haben wir damit begonnen, auf offen Türen zu achten, damit die Patienten möglichst wenig anfassen müssen", erzählt Schmitt.

Wenn einem Patienten nicht über ein Telefonat oder die Videosprechstunde geholfen werden könne, er körperlich abgehört und untersucht werden müsse, "dann schützen wir uns und den Patienten mit einem Mundschutz", sagt der Landarzt. Zudem gebe es ein separates Wartezimmer für diese Patienten, um den Kontakt zu anderen kranken Menschen so gering wie möglich zu halten.

"Es läuft jetzt viel mehr über das Telefon. Das kostet Zeit und erfordert mehr Einfühlungsvermögen insbesondere gegenüber den älteren Patienten. Für die ist es auch sehr schwierig geworden, weil sie ihren gewohnten Alltag nicht fortsetzen können. Für manche ist der Arztbesuch der wöchentliche Höhepunkt", weiß Arzthelferin Lisa Hillengaß-Dewald. Die Assistentinnen fangen insofern für die Senioren die weggebrochenen Sozialkontakte auf. "Da wird dann auch mal über die Kinder gesprochen", erzählt Hillengaß-Dewald. "Dann kann ein Telefonat ab und an zehn Minuten dauern."

Deutlich intensiviert hat sich auch die Zusammenarbeit mit den örtlichen Apotheken. Diese lieferten die Medikamente an die Risikopatienten. Die Arzthelferin berichtet auch von verunsicherten Patienten. "Die wissen nicht, was sie überhaupt noch dürfen und was nicht", so Hillengaß-Dewald. Da die Arzthelferinnen ihre Patienten teilweise schon jahre- oder jahrzehntelang kennen, können sie damit umgehen. "Wir wissen dann: Die brauchen jetzt ein Gespräch", erzählt die Assistentin.

Der Arzt-Patienten-Kontakt sei tendenziell ein bisschen kürzer geworden, erklärt Schmitt. Langfristige Themen stünden hinten an. "Es geht um die akute Hilfestellung." Doch sei das Verständnis der Patienten für die Einschränkungen groß. Das gelte auch für die ärztliche Empfehlung, den Mediziner bei einem Termin möglichst nicht lange aufzuhalten, damit Folgepatienten relativ zügig behandelt werden können.

Was hat sich sonst im direkten Umgang mit Erkrankten verändert? "Es ist leider im Moment so, dass wir jeden unnötigen Kontakt, jede Näherung an den Patienten vermeiden", sagt Schmitt. Natürlich werden notwendige Untersuchungen auch weiterhin durchgeführt, dann aber mit entsprechender Schutzkleidung.

"Auch für uns ist die aktuelle Lage mit Einschränkungen und Schwierigkeiten verbunden. Aber wir werden die hausärztliche Versorgung selbstverständlich weiterhin bestmöglich gewährleisten", verspricht Martin Schmitt.