Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Ein knallgelber De Tomaso Pantera parkt rückwärts vor dem Schlossgarten-Restaurant ein. Seine keilförmige Silhouette eroberte Anfang der 1970er-Jahre die Straßen. Unweit daneben steht ein Auto, das Johannes Hübner, der Macher des Schwetzinger Concours d’Elegance, als schönste Karosserie im Straßenverkehr bezeichnet. Einige werden da jetzt rufen: Ja, aber ... Und dann ihre abweichende Meinung vorbringen.

Der Jaguar E-Type, der 1961 erstmals auf einem Autosalon gezeigt wurde, feiert seinen 60. "Geburtstag". Und dem Jubilar will man doch seine Attraktivität nicht nehmen. Schon gar nicht bei der Vorabpräsentation automobiler Klassiker unter den Oldtimern bei der 17. Classic-Gala, die als eine von maximal fünf weiteren Veranstaltungen weltweit unter derselben Bezeichnung und Kategorie "Internationaler Concours d’Elegance" firmiert.

In Zürich, Florida, Kalifornien und jüngst erstmals in Indien wurden solche Treffen und Schönheitswettbewerbe durchgeführt. "Doch unter allen, die auf mehreren dieser Veranstaltungen waren, gilt der ,Concours’ in Schwetzingen als der bezauberndste", so Johannes Hübner in seiner Liebeserklärung an den Schlossgarten.

Bei der Vorabpräsentation war auch der treueste Teilnehmer dabei. Der Mannheimer Auto-Enthusiast Peter Trunk nimmt mit seinem roten De Dion-Bouton, Baujahr 1908, aus der sogenannten Messing-Ära, seit 2001 am Schwetzinger "Concours" teil. Wenn schon vorab solche Autos gezeigt werden können, dann darf man sich auf die eigentliche Veranstaltung am kommenden Wochenende freuen.

Bei der 17. Auflage des "Concours" in der Spargelstadt innerhalb der letzten 20 Jahre widmen sich die Organisatoren den hundertjährigen Jubiläen des Maybach und der Carozzeria Ghia – in Deutschland meist nur unter der VW-Marke Karmann-Ghia bekannt. Der Jaguar E-Type feiert sein 60-jähriges Bestehen, und die "Wundercars-Serie" des BMW-California wird in einer Weltpremiere mit fünf einzigartigen Autos zu sehen sein. Die US-Cars der Straßenkreuzer-Ära können ebenso bewundert werden wie die Kleinwagen der deutschen Wirtschaftswunderzeit.

Die Veranstalter erwarten acht "richtig schöne Maybach", hoffen auf vier Rolls Royce und sind sich sicher, weit über 200 "unglaublich tolle und seltene Autos" präsentieren zu können. Am Sonntag des ersten September-Wochenendes werden wie immer die Wettbewerbssieger in verschiedenen Alterskategorien gekürt. Mit einer Auszeichnung schmücken kann sich nur, wer neben ästhetischer Brillanz auch eine hohe Originalität bei der Erhaltung des Wagens aufweist. Und außerdem muss das Auto noch fahrbereit sein.

Wie seit sechs Jahren üblich, wird neben der Oldtimer-Präsentation auch der Blick in die Zukunft geworfen. Bei der sechsten Eco-Mobil-Gala – ebenfalls im Schlossgarten – werden historische E-Fahrzeuge vorgestellt und über die aktuelle Problematik des Klimawandels informiert, wo Wasserstoff-Autos oder Brennstoffzellenantriebe am Horizont erscheinen. Auch in diesem Jahr wird die Internetplattform Catawiki sich mit der Versteigerung von Oldtimern beteiligen, die im Schlossgarten im Original zu bewundern sind. Das Portal schlägt so die Brücke von der digitalen in die reale Welt.

Info: Der "Concours d’Elegance" findet von Freitag, 3. September, bis zum darauffolgenden Sonntag statt. Die Öffnungszeiten: Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 13 sowie 14 bis 18 Uhr. Tickets können im Internet bei Reservix gekauft werden. Besucher müssen sich für ein bestimmtes Zeitfenster am Vor- oder Nachmittag entscheiden. Auch an der Schlosskasse werden an den drei Tagen Karten verkauft. Zutritt erhält, wer geimpft, getestet oder genesen ist.