Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Der Taxifahrer vor dem City Airport hat auch schon bessere Tage erlebt. Fahrgäste Fehlanzeige. Aber warum wartet er überhaupt dort, wo heute nur eine einzige Linienmaschine landet? "Das ist egal. Unser Geschäft ist überall in der Stadt kaputt", sagt er achselzuckend. Um 16.15 Uhr kommt der tägliche Flieger aus Sylt zurück und bringt vielleicht noch eine Fuhre.

Weniger pessimistisch schaut der Geschäftsführer des Verkehrslandeplatzes und der Rhein-Neckar-Air auf die Ausgangslage. Obwohl die Pandemie und ihre Folgen Mannheims kleines "Tor zur Welt" in eine der schlimmsten Krisen seiner 94-jährigen Geschichte gezwungen haben, bleibt Dirk Eggert gelassen. Die aktuelle Lockerungswelle des totalen Shutdowns gebe ihm trotz über einer Million Euro Umsatzverlusten den nötigen Funken Hoffnung.

Die viel besungene Freiheit über den Wolken rückt jeden Tag ein Stückchen näher. In Trippelschritten gen Normalität, heißt das Motto der gebeutelten Branche. In den deprimierenden Wochen hatte das Geschäft Eggerts wenig mit Passagieren und Flügen, aber sehr viel mit Hygiene und Dienstplänen für die Kurzarbeiter zu tun. "Die Ausnahmesituation haben wir aber gut hinbekommen", sagt er. Diese Leistung allein ist aber kein Grund zum Abheben, denn ohne noch mehr Finanzhilfen aus öffentlichen Kassen könnte sich der Himmel über Neuostheim rasch verfinstern.

Das Ziel des City Airports, irgendwann einmal eine schwarze Null zu schreiben, ist jetzt ohnehin für lange Zeit hinter dem Horizont verschwunden. Noch herrscht in der großen Halle wochentags eine Art Friedhofsruhe. Dennoch spüren die wenigen Gäste einen Hauch Normalität. Zugegeben, der Stress der Frau am Ticketschalter und des Chefs des gegenüberliegenden Bistros hält sich in überschaubarem Rahmen. Doch alle stehen mit Mundschutz und erwartungsvoll bereit, damit es wieder aufwärts geht.

Ein Anfang ist gemacht: Viermal pro Woche startet inzwischen eine Dornier 328 vom Neuostheimer Rollfeld in Richtung Nordsee. "Die ersten drei Flüge waren ausgebucht", freut sich Eggert. Hauptsächlich Eltern mit Kindern oder Paare haben die Chance genutzt, ihre im vergangenen Jahr gebuchten Tickets endlich zu nutzen. "Viele wollten schon an Ostern, aber das ging bekanntlich nicht", erklärt der Manager.

Und man habe auch alle 31 Plätze im Flieger belegen dürfen. Die Hygieneregeln seien eingehalten, weil dieser Personenkreis auch die Zweierreihen in der Kabine nutzen kann. Sobald die Strecken nach Berlin und Hamburg wieder "reaktiviert" werden dürfen, könnte es Probleme geben. Geschäftsreisende und Politiker zählen hier zur wichtigsten Klientel. Dann muss ein Platz zwischen den Passagieren frei bleiben. Die Kalkulation rechnet sich aber nur mit mindestens 15 Reisenden pro Strecke. Und wann gibt’s wieder 22 statt nur vier Starts pro Woche für die drei Charterflugzeuge der Airline? Egger könnte die notwendigen Maschinen sofort startklar machen, bleibt aber Realist: "Nach gegenwärtiger Einschätzung wird wohl vor dem August nichts gehen, aber wer weiß das schon genau".

Momentan registriert das Radar gut und gern 50 Flugbewegungen. Das bedeutet zwar mehr als eine Verdopplung im Vergleich zum April, aber letztlich doch nur ein Viertel der täglichen Starts und Landungen vom Vorjahr. Es gibt einen weiteren Lichtblick für die rund 30 Beschäftigten, bald von der Kurzarbeit wieder auf Normalbetrieb umzuschalten: die 16 Firmendüsenjets, die in den Hangars warten. Sobald der grenzüberschreitende Verkehr in Europa wieder in die Gänge kommt, heben auch SAP, Bauhaus und Co. wieder ab, glaubt Eggert. Die Bundesligamannschaft von Hoffenheim nutzt bereits wieder die schnelle Verbindung zu ihren Auswärtspartien.

Auch die Sportflieger mit ihren 145 Maschinen nehmen langsam Fahrt auf. Für sie hat Eggert die Öffnungszeiten des Towers wieder von 8 bis 18 Uhr verlängert. Will heißen: Die Zeit für einen Blick in den leeren Himmel und eine klare Sicht auf die Sterne über Mannheim neigt sich dem Ende entgegen.