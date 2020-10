Von Carsten Blaue

Biblis/Essen. In der englischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield hat die Verladung von sechs Castorbehältern mit hoch radioaktivem Atommüll für den umstrittenen Transport nach Biblis begonnen. Das bestätigte am Dienstag der Sprecher der Gesellschaft für Nuklear-Service mbH (GNS) in Essen, Michael Köbl, auf RNZ-Anfrage. Damit ist klar, dass das Bundesinnenministerium die im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie verschobene Lieferung in das Zwischenlager auf dem Gelände des stillgelegten Atomkraftwerks in Südhessen dieses Mal durchzieht. Die GNS ist für den Transport zuständig. Im Polizeipräsidium Südhessen ist man gewappnet für die angekündigten Proteste von Atomkraftgegnern.

"Wir sind sehr gut vorbereitet", sagte eine Polizeisprecherin in Darmstadt auf RNZ-Anfrage. Bisher wisse man, dass in Biblis eine Mahnwache angemeldet worden sei. Indes ist der genaue Zeitplan für die Lieferung nicht bekannt. "Wir sind gehalten, nichts darüber zu sagen. Auch nicht zur Route", so Köbl. Das Bündnis "Castor-stoppen" rechnet mit der Ankunft in Biblis in den ersten November-Tagen. Zunächst würden die Behälter laut Köbl auf der Schiene zum britischen Seehafen Barrow-in-Furness gebracht und von hier aus verschifft. Ziel scheint Nordenham an der Weser-Mündung zu sein. Auch von hier aus soll es wieder mit dem Zug weitergehen nach Biblis.

Das Land Niedersachsen und Polizeigewerkschaften hatten sich zuletzt gegen den Castor-Transport zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. Dieser sei angesichts steigender Corona-Zahlen in allen Regionen derzeit "nicht vertretbar". Der Einsatz an der Transportstrecke würde auch für die eingesetzten Polizisten erhöhte Infektionsrisiken mit sich bringen.

Gleichwohl hat sich die Polizei auch darauf vorbereitet: "Wir haben ein Hygienekonzept für solche Großlagen, wie etwa auch an der A 49", sagte die Sprecherin in Darmstadt. Zudem werde es vor Ort in Biblis speziell geschulte "Hygienescouts" der Polizei geben, die ihren Kollegen bei Bedarf als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Der Transport sowie die Zwischenlagerung der Castoren in Biblis seien genehmigt, so Köbl. Jeder Behälter ist gefüllt mit 28 Glaskokillen, also Edelstahlzylindern mit verglasten radioaktiven Rückständen, die nicht weiter aufbereitet werden können.

Der hessische Verwaltungsgerichtshof hatte kürzlich die Aufbewahrung in Biblis bestätigt und einen Eilantrag des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) abgewiesen. Zur Begründung hieß es, es bestehe ein erhebliches öffentliches Interesse an einer zeitnahen Abnahme der wiederaufbereiteten Kernbrennstoffe.