Von Gerhard Bühler

Mannheim. Pünktlich um 11 Uhr morgens beginnen in Mannheim 65 Sirenen zu heulen, 34 in Ludwigshafen. Auftakt zum ersten bundesweiten "Warntag". Ziel war es, die Möglichkeiten zur Warnung und Information der Bevölkerung zu verbessen. Dazu soll es künftig eine jährliche Wiederholung geben. Und Üben ist nötig: Beim ersten Mal am Donnerstag lief jedenfalls noch nicht alles rund.

Parallel zum Sirenenalarm ging die Probewarnung über das Modulare Warnsystem (Mowas) an Nachrichtenagenturen, Rundfunksender und alle angeschlossenen App-Server. Über die kostenlosen Warn-Apps Nina und Katwarn sollte die Alarmierung direkt auf die Smartphones der Bürger gelangen. Doch der Alarm kommt dort erst mit rund 30-minütiger Verspätung an. Im Rhein-Neckar-Kreis schlägt per Nina eine Warnung für den linksrheinischen Rhein-Pfalz-Kreis auf. Der Grund ist unbekannt, heißt es am Nachmittag aus dem Ludwigshafener Landratsamt.

Der rheinland-pfälzische Staatssekretär Randolf Stich (l.) und Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl waren vor Ort. Foto: Gerold

"Nina funktioniert gut. Nur heute nicht”, machte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei der Präsentationsveranstaltung im Mannheimer Hafen keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. "Wir müssen dem auf den Grund gehen. Schon deshalb war die Übung heute sinnvoll”.

Dass sich die Initiatoren des neuen, bundesweiten "Warntags” vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zu seiner öffentlichkeitswirksamen Präsentation ausgerechnet ein Mannheimer Hafengelände mit Blick auf die gegenüberliegende BASF ausgesucht hatten, hat einen naheliegenden Grund. Die beiden Städte gelten als vorbildliches Beispiel für länderübergreifende Zusammenarbeit.

So blicken Feuerwehren, Rettungsdienste und Katastrophenschutz im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar bereits auf eine jahrzehntelange, enge Zusammenarbeit zurück. Zuletzt gezeigt hat sich das bei dem Explosionsunglück in der BASF 2016. Und während das BASF-Werk das größte zusammenhängende Industrieareal in Rheinland-Pfalz darstellt, konzentrieren sich in Mannheim, so heißt es, 20 Prozent aller "Störfallbetriebe” des Landes Baden-Württemberg. "Ich bin dankbar, dass wir heute am Warntag zeigen können, wie eng die Schwesterstädte hier verbunden sind. Wie die Pandemie jetzt gezeigt hat, gibt es immer neue Herausforderungen.

Wir müssen und wollen eng zusammenarbeiten”, betonte Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) in Einklang mit Mannheims Bürgermeister für Sicherheit und Ordnung Christian Specht (CDU). Wesentlich sei, dass sich auch die Menschen, die Akteure kennenlernten, ergänzte Specht mit Blick auf reichlich vor Ort vertretene Feuerwehr aus beiden Städten. Wie BKK-Präsident Christoph Unger betonte, gebe es mittlerweile wachsende Gefahrensituationen für die Bevölkerung durch Naturkatastrophen in Folge des Klimawandels oder auch Terrorlagen wie etwa in Paris. "Manchmal haben wir vielleicht nur ein paar Minuten”, sagte Unger. "Doch wie kommen wir an die Leute ran?” fragte er. Das Sirenennetz werde als Warnsystem gebraucht. Doch Sirenen allein seien zu wenig. Heute würden alle vorhandenen Medien, Radio, TV und Internet genutzt, um zu informieren.

Zumindest mit den Warn-Apps hat das an diesem Tag leider nicht geklappt. "Wir hoffen, dass wir die Defizite bis zum nächsten Warntag abgestellt haben”, sagte Unger. Angekündigt ist künftig ein bundesweiter Warntag immer am zweiten Donnerstag im September.