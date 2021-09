Heidelberg. (sha) Der Wahlkreis 277 Rhein-Neckar – in dem 34 der 54 Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises zusammengefasst sind – wird im kommenden Bundestag wohl mit vier Abgeordneten vertreten sein. Um 22.25 Uhr sah die Lage folgendermaßen aus: Das Direktmandat holt Christdemokrat Moritz Oppelt mit 28,5 Prozent der abgegebenen Erststimmen. "Ich bin überglücklich, dass es mir aus dem Stegreif heraus gelungen ist, das Direktmandat zu erringen", sagte der 32-Jährige gegenüber der RNZ. Es sei ein schwieriger Wahlkampf gewesen, aber jetzt sei er erst einmal total überwältigt. Oppelt folgt auf Stephan Harbarth, der 2009, 2013 und 2017 dreimal in Folge das Direktmandat für die Christdemokraten gewonnen hat.

Lars Castellucci (SPD) zieht wieder in den Bundestag ein – Listenplatz zehn auf der Landesliste reicht, betonte er auf RNZ-Anfrage. Seine Partei habe einen klaren Regierungsauftrag bekommen, lautet sein persönliches Fazit des Wahlabends. Das Direktmandat hat er nur knapp verpasst: Der Sozialdemokrat holte 27,0 Prozent der Erststimmen.

Etwas zittern musste hingegen noch Jürgen Kretz (Grüne). "Ich gehe aber davon aus, dass es klappt", wagte er gegen 22.30 Uhr eine Prognose. Momentan sei es wohl so, dass seine Partei in Baden-Württemberg "21 Plätze zieht". Kretz selbst steht auf Listenplatz 19. Er hätte allerdings nicht gedacht, dass es für ihn so eng werden würde, macht der Grüne deutlich, dass er mit einem besseren Wahlergebnis gerechnet hatte.

Das Quartett des Wahlkreises Rhein-Neckar in Berlin vervollständigt der Liberale Jens Brandenburg. "Es scheint sehr sicher zu sein", zeigte er sich optimistisch. Er freue sich sehr darauf, die Region in den kommenden vier Jahren in der Bundeshauptstadt vertreten zu dürfen, sagte der FDP-Politiker.