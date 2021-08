Schwetzingen. (RNZ) In der Spargelstadt laufen nun die Vorbereitungen für die Bundestagswahl am 26. September an. Nach Angaben der Stadtverwaltung gibt es diesmal in Schwetzingen rund 15.300 Wahlberechtigte, die sich auf 16 allgemeine und fünf Briefwahlbezirke verteilen. Alle Wahlberechtigten, die ihre Stimme am 26. September nicht persönlich im Wahllokal abgeben wollen, können ab sofort Briefwahlunterlagen beantragen.

Das ist unter anderem auf schriftlichem Weg über den Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung möglich. Diese kann man per Post, Fax oder E-Mail zurückschicken oder direkt in die Briefkästen an den Verwaltungsgebäuden der Stadt einwerfen. Wer seine Briefwahlunterlagen lieber online bestellen möchte, kann das über die städtische Internetseite www.schwetzingen.de tun. Indem man auf den Button "Briefwahlunterlagen online beantragen" klickt, erscheint ein Erfassungsformular. Dort müssen die Wähler die Daten auf ihrer Wahlbenachrichtigung eintragen.

Die Unterlagen kann man sich sowohl nach Hause als auch an eine andere Versandanschrift schicken lassen. Die Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten die Antragsdaten nicht mit dem dialogisierten Wählerverzeichnis der Stadt übereinstimmen, erhalten die Wähler automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden anschließend per Post zugestellt. Für die automatische Prüfung der Daten benötigt die Verwaltung unter anderem die Wahlbezirks- und Wählernummer.

Eine weitere Möglichkeit bietet der auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckte QR-Code, den man mit dem Mobiltelefon einscannen kann. Dieses Verfahren habe den Vorteil, dass die persönlichen Daten der Wähler bereits voreingestellt erscheinen und nicht – wie bei dem Link – noch einmal extra eingegeben werden müssen. Nur das Geburtsdatum müssen die Wähler eingeben – und gegebenenfalls eine abweichende Versandadresse.

Wer keine Wahlbenachrichtigung vorliegen hat, kann den Wahlschein auch formlos per E-Mail an matthias.jaekel@schwetzingen.de beantragen. In diesem Fall müssen die Wähler ihren Familien- und Vornamen, ihr Geburtsdatum und ihre Wohnanschrift angeben. Auch eine persönliche Antragstellung im Bürgerbüro ist nach wie vor möglich. Die Stadt bittet allerdings darum, das Rathaus und seine Einrichtungen nur persönlich aufzusuchen, wenn es dringend erforderlich ist. Eine telefonische Antragstellung ist nicht möglich.

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, braucht eine schriftliche Vollmacht. Man darf sich von maximal vier Personen bevollmächtigen lassen. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung von einer anderen Person helfen lassen. Der Versand der Briefwahlunterlagen beginnt voraussichtlich Mitte oder Ende August.

Info: Mehr Infos zur Wahl gibt es unter www.schwetzingen.de.