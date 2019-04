Heilbronn. (bfk) Die Bundesgartenschau soll Heilbronn eine Chance des Aufbruchs geben. So jedenfalls wünscht es sich Oberbürgermeister Harry Mergel. Die RNZ hat zusammengestellt, was von der Buga2019 bleiben wird, was danach wieder verschwindet und was vielleicht erhalten werden kann.

> Was bleibt. Die Buga2019 ist die dritte Gartenschau in Heilbronn. Von der Gartenbauausstellung im Jahr 1934 blieb der zehn Hektar große Pfühlpark, von der Landesgartenschau 1985 der Wertwiesenpark (16 Hektar). Von der Bundesgartenschau 2019 wird sehr viel mehr bleiben. Das Schlagwort des Jahrzehnts, die "Nachhaltigkeit", steht hier für eine Soll-Erfüllung. Der Neckar wird näher an die Stadt und zu den Menschen gebracht und eine Industriebrache zwischen Stadt, Bahnhof, Neckar und Hafen aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Die Chance dafür, sie lag wie auf dem Silbertablett bereit. Bei den Erdarbeiten - 600.000 Kubikmeter wurden bewegt, davon 500.000 auf dem Gelände wieder verbaut - kamen Reste der Heilbronner Geschichte zu Tage. Darunter alte Hafenmauern und ein Neckarschiff, das jetzt "Museumsstück" wird.

Nachdem im Jahr 2011 das Berliner Büro "sinai" den ersten Preis im Gestaltungswettbewerb gewonnen hatte, war klar, welches Potenzial in diesem Ort auch oberiridisch steckte. Das etwa 40 Hektar große Gelände hat die Form eines Dreiecks und in etwa die Größe, die einst die historische Innenstadt Heilbronns hatte.

Was bleiben wird, ist der Neckaruferpark am Altneckar mit einer Länge von 1,6 Kilometern. Er kostete etwa sechs Millionen Euro und fällt terrassiert und sanft zum Fluss hin ab. Der Campuspark, ein vernachlässigtes Areal an der Innenstadt und am Neckar, wurde entrümpelt. Hier stehen die ältesten Bäume der Stadt. Einen ebenso schönen Anblick bietet hier der Neckar, wo Trauerweiden ihre Äste in den Fluss tauchen und die bedrängten Fledermäuse weiter ein Zuhause haben. Und es bleibt auch der Hafenpark mit seinen fantasievollen Kinderspielplätzen, dem Strandspielplatz am "Karlsee", dem Wasserspielplatz am "Floßhafen". Auch Brücken und die Kletterwand des Deutschen Alpenvereins werden überdauern, diese integriert in den Lärm- und Schutzwall, der die Buga zum Hafen hin abschirmt. In der ehemaligen Werkstatt der Reederei Schwaben soll sich Gastronomie langfristig etablieren. Und dann bleibt natürlich der Stadtteil "Neckarbogen", der erst nach der Buga endgültig vollendet wird.

> Was vergeht. Wenn am 7. Oktober der Abbau der Buga beginnt und dann die Bagger für den weiteren Ausbau des Wohnquartiers anrollen, wird manchem das Herz bluten. Dann ist das endgültige Ende für die Fruchtschuppenhalle gekommen, die große Sparkassenbühne wird abgebaut und auch der Pavillon der Stadt.

> Was vielleicht bleibt. Noch hofft man, dass etwa die Pavillons des Landkreises und der Handwerkskammer, architektonische Meisterwerke, an anderer Stelle erhalten werden können.

Dieses Schicksal teilen auch die Pavillons des Landes. Deren Nachhaltigkeit besteht darin, dass sie in ihrer bionischen Bauweise für zukunftsweisende Bautechnik und -verfahren stehen. Die luftigen, aber stabilen Konstruktionen sind aus gebündelten Carbonfasern und aus Holz. Die Holzbauweise wäre am Reißbrett gar nicht möglich gewesen. Das ging nur digital: Die Teile wurden computergesteuert in Waben geschnitten, verleimt und zusammengefügt. Was die TU Stuttgart hier entwickelt hat, wird richtungsweisend für das Bauen von morgen sein.