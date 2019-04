Von Carsten Blaue

Heilbronn. Am Mittwoch fegten starke Windböen über das Gelände der Heilbronner Bundesgartenschau (Buga). Drei Besucher wurden durch umherfliegende Gegenstände leicht verletzt. Viele suchten Schutz im "Fruchtschuppen". Das Gelände wurde zwar nicht geräumt, aber die Wassershow abends abgesagt. Und die Kassen wurden geschlossen. Buga-Chef Hanspeter Faas ließ verlauten, die Schäden würden im "mittleren fünfstelligen Bereich" bewegen.

Inzwischen hat Faas auch noch mit ganz anderen Turbulenzen zu kämpfen, quasi einem Sturm der Entrüstung von Tierfreunden. Vor allem in sozialen Netzwerken. Gleich am Eröffnungstag sollen Entenküken im "Floßhafen", einem der angelegten Seen, ertrunken sein. Das berichtet der Verein Tierrettung Unterland auf seiner Facebook-Seite und behauptet weiter, seit der Eröffnung der Buga schon sechs Mal von Besuchern alarmiert worden zu sein, um Küken aus dem "Floßhafen" zu retten.

Nach Angaben der Tierretter hätten die Jungtiere keine Chance gehabt, an der glatten Betoneinfassung des Sees aus dem Wasser zu klettern, um das flaumige Gefieder zu trocknen. Am ersten Tag habe es sich bei den Küken vollgesogen, sodass sie am Eigengewicht ertranken. Auf RNZ-Anfrage bei der Buga teilte deren Pressesprecherin Suse Bucher-Pinell mit, man habe "das Beschriebene nicht gesehen".

Die Tierrettung Unterland kritisiert dagegen, dass die Buga die versprochenen Ausstiegsmöglichkeiten aus dem See nach dem Vorfall nicht geschaffen habe - "außer einer völlig ungeeigneten einzelnen Latte". Eine Entenfamilie habe man daraufhin "komplikationsfrei" in die "Freiheit des Neckars" entlassen. Zudem schildern die Tierretter, wie Faas während eines ihrer Einsätze dazu gekommen sei und sie aufgefordert habe, das Buga-Gelände zu verlassen, unter anderem weil sie "den Betrieb stören" würden. Das hätten neben den vier Teammitgliedern auch sechs weitere Personen mitbekommen. Zudem habe er den Tod der Entenküken angezweifelt, obwohl man ihm ein Beweisfoto vorgelegt habe. Mit diesen Aussagen konfrontiert, sagte Bucher-Pinell, Faas sei überrascht über die Reaktion der Tierschützer.

Es sei zudem nicht richtig, dass gegen die Tierrettung Unterland ein Hausverbot verhängt worden sei. Grundsätzlich schätze man deren Arbeit und sei daran interessiert, "in Abstimmung koordiniert zusammenzuarbeiten". In Bezug auf die Küken habe die Buga sofort reagiert, so Bucher-Pinell: "Zwischenzeitlich sind Kieselinseln aufgeschüttet, auf denen sich die Küken ausruhen können." Zudem würden ihnen jetzt sechs neue Ausstiegshilfen zur Verfügung stehen. Bucher-Pinell räumte ein, in der Planung sei trotz Einbeziehung von Experten nicht ausreichend berücksichtig worden, dass die Küken den "Floßhafen" nicht aus eigener Kraft verlassen können.

"Wir bedauern diesen Sachverhalt und haben jetzt eine gute Lösung gefunden", ergänzte Faas. Schon als die Situation erstmals bekannt geworden sei, habe man schmale Holzdielen für die Küken ausgelegt, die die Tiere auch genutzt hätten. Beim Sturm am Mittwoch seien die Latten aber ins Wasser gerutscht. Die missliche Situation sei jetzt behoben. Das Heilbronner Veterinäramt habe man gebeten behördlich zu prüfen, so Faas, ob diese Lösung fachlich ausreichend sei.

Der Buga-Geschäftsführer bedauerte zudem, dass Besucher und Tierretter nicht das Beschwerdetelefon mit der Nummer 0 71 31 / 2019 benutzt hätten. Der Leiter des Einsatzdienstes der Tierrettung Unterland, Jan Franke, habe Faas bei dem letzten Einsatz seine Visitenkarte gegeben und sei gegangen, so Bucher-Pinell. Faas interpretierte das als Gesprächsbereitschaft. Die Tierretter beschreiben das Ende ganz anders. Als ein Punkt in der Diskussion am See erreicht gewesen sei, an dem man habe erkennen müssen, dass mit Faas kein konstruktives Gespräch zum Wohle der tierischen Buga-Bewohner möglich sei, habe man das Gelände, wie aufgefordert, verlassen.