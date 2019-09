Auf Parkplätzen und Rasthöfen längs der Autobahnen gibt es zu wenig Lkw-Stellplätze. Auch auf der Tank- und Rastanlage "Hockenheimring West" an der A 6 wird es in der Nacht oft eng. Foto: Gerold

Hockenheim. (cab/hab) Die Botschaft der Bürgerinitiative (BI) "Pro Stadtwald C 4" war eindeutig: Keine Erweiterung der Tank- und Rastanlage Hockenheimring-West für neue Lkw-Parkplätze! Denn jeder Baum im angrenzenden Stadtwald zähle. Das bekräftigten rund 200 Gegner des Ausbaus am gestrigen Dienstagabend vor der Hockenheimer Stadthalle. Und zwar schon eine Stunde, bevor drinnen das federführende Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) die Bürger über seine Pläne informierte.

Die Ausgangslage ist klar: Längs der Autobahnen fehlt es an Parkplätzen für Lastwagen. Auch an der A 6. Der Bund hat die Länder dazu aufgefordert, die Kapazitäten an Rasthöfen und bestehenden Parkplätzen zu erweitern. Nur wo genau? Für das RP bietet sich "Hockenheim West" an. Aber auch Ackerfläche nebenan in Reilingen. Beide Varianten werden derzeit geprüft. Und geht es nach dem Bundestagsabgeordneten Jens Brandenburg (FDP), dann wird es eher Reilingen. Das bekräftigte er im Vorfeld der Bürger-Info bei einer Ortsbegehung im Hockenheimer Stadtwald mit den örtlichen FDP-Stadträten Frank Köcher-Hohn und Helmut Kief sowie mit Aktiven der BI. Diese will den Erhalt des Stadtwaldes und keine Vergrößerung der Raststätte. Lieber solle das Land bei Reilingen eine ganz neue Rastanlage bauen. Für dieses Anliegen hat "Pro Stadtwald C 4" schon rund 3800 Unterschriften in Hockenheim gesammelt.

Im Gespräch mit Brandenburg erklärte BI-Sprecherin Stefanie García Laule, warum Reilingen der bessere Standort wäre: "Die Kombination mit dem vorhandenen Parkplatz würde insgesamt mehr Parkplätze bringen als die reine Erweiterung der bestehenden Rastanlage. Vor allem müsste kein Wald abgeholzt werden. Es geht hier nicht nur um einen Erholungsort für die Anwohner, sondern auch um den Schutz vor Feinstaub, Abgasen und Lärm."

Denn in Hockenheim würden die Lastwagen bei einer Erweiterung im Stadtwald nah an die Wohnbebauung heranrücken. Auch vom Sportplatz würden die Lastwagen quasi nur noch einen Ballwurf weit entfernt an- und abfahren. Außerdem gab García Laule zu bedenken, dass "Hockenheim West" in einer längeren Umbauphase gesperrt wäre und überhaupt nicht genutzt werden könnte.

Auch Brandenburg konnte danach kein Argument finden, das gegen den alternativen Standort sprechen würde. Eine Vorfestlegung auf den Ausbau in Hockenheim sei jedenfalls nicht akzeptabel", so Brandenburg. Er forderte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) dazu auf, sich die Situation selbst vor Ort anzuschauen und die Prüfung anderer Lösungen zu forcieren. Zumal sich nicht nur die BI gegen die Erweiterung stemmt. Auch die anderen Fraktionen des Gemeinderats sowie der neue Hockenheimer Oberbürgermeister, Marcus Zeitler, haben sich geschlossen gegen die Erweiterung der Raststätte in den Stadtwald hinein ausgesprochen. Zumal das Gremium erst kürzlich den Bau eines zweiten Kindergartens im angrenzenden Wohngebiet auf den Weg gebracht hat. Schon deshalb sei es "absurd anzunehmen, dass die Stadt die benötigten Grundstücke zur Erweiterung der Rastanlage verkauft", so Köcher-Hohn. Außerdem sehe der Gemeinderat im Wald ein Naherholungsgebiet für die Bevölkerung, das um jeden Preis erhalten werden müsse. Diese Erkenntnis nahmen auch die Behördenvertreter des RP gestern nach dem Info-Abend mit zurück nach Karlsruhe (weiterer Bericht folgt).