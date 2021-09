Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die Bilder der RNZ-Leser von "Tieren in freier Wildbahn" sorgen weiter für Begeisterung. Und immer, wenn man denkt, das kann doch gar nicht mehr besser werden, setzt eine Fotografin oder ein Fotograf "noch eine Schippe obendrauf". Wie heute Hagen Schmid, der das bestens bekannte Duo "Fuchs und Hase" bei Nußloch zusammen auf ein Bild bekommen hat. Wobei erwähnt werden sollte, merkt Schmid humorvoll an, "dass Nußloch kein Ort ist, an dem sich Fuchs und Hase ,Gute Nacht’ sagen."

Überhaupt ist die Liebe zu Naturbildern weit verbreitet, wie Ina Siebert erzählt. Die Heidelbergerin ist begeisterte Naturfotografin und teilt ihre Leidenschaft im Internet gerne mit Gleichgesinnten. An der RNZ-Serie hat sich natürlich schon beteiligt und einige Bilder eingeschickt. "Ich habe mich schon immer für die Natur interessiert und bin seit meiner frühen Jugend Hobby-Fotografin", erzählt sie. Zur Naturbeobachtung und -dokumentation auf den "Citizen-Science-Portalen" inaturalist.org und naturgucker.de sei sie vor rund fünf Jahren über einen Freund gekommen. (Hier gibt es einen Überblick über die nützlichsten Apps zum Thema.)

Zur Erläuterung: Citizen Scientists oder auch Bürgerforscher sind laut Definition leidenschaftlich Forschende, die mit ihrer Neugier und Faszination für bestimmte Themen zu Forschungsprozessen und wissenschaftlichen Erkenntnissen beitragen.

"Bei den Portalen kann jeder mitmachen. Man muss auch gar nicht wissen, was man da fotografiert hat", erzählt Siebert weiter. In beiden Fällen würden die Communitys – also andere Naturfreunde, die auf dem jeweiligen Portal aktiv sind – bei der Bestimmung der Art helfen. "Dieser Austausch ist sehr anregend, und so habe ich mir in den vergangenen fünf Jahren umfassende Artkenntnisse insbesondere bei Vögeln und Insekten angeeignet", betont die Natur-Fotografin. Mittlerweile gehe sie kaum noch ohne Kamera aus dem Haus, weil man immer wieder unerwartete und tolle Beobachtungen machen könne. Sei es eine besondere Art oder auch eine alltägliche, die man auf andere Weise beobachtet und fotografiert.

"Neben dem persönlichen Lernen und dem Austausch mit anderen Interessierten – auch bei gemeinsamen Exkursionen – reizt mich an dieser Art der Naturbeobachtung auch, dass man einen kleinen Beitrag zur Erfassung von Arten und ihrer Verbreitung leistet, zu Naturschutz und Forschung", betont Ina Siebert. "Die Meldungen beider Portale – übrigens weltweit – werden in Datenbanken erfasst, und es gibt viele Aktionen und Projekte mit besonderen Fragestellungen, an denen man sich beteiligen kann", erläutert die Heidelbergerin.

Sie habe über diese Beobachtungen eine ganz neue Wertschätzung für die Natur und ihre Vielfalt bekommen. "Es gibt so viel zu entdecken, und die Erfahrungen sind bereichernd", schwärmt sie. "So wusste ich vorher gar nicht, wie schön selbst Fliegen sein können, mit ganz besonderen Farben oder Zeichnungen auf Flügeln und Körper." Der Zugang zu den Portalen sei auch technisch sehr niederschwellig. Man brauche keine professionelle Fotoausrüstung – auch Smartphone-Bilder können eingereicht werden und werden bestimmt, wenn das Bild aussagekräftig ist. Bei naturgucker.de könne man auch ohne Fotos Arten melden.

Naturgucker werbe für sich selbst mit der Aussage "Naturgucken macht Spaß und schafft gemeinsam Wissen!" Das könne sie nur bestätigen.

Info: Mehr zu diesem Thema gibt es im Internet unter https://www.inaturalist.org sowie www.naturgucker.de.

