Von Christian Laier

Kraichgau. Eine abwechslungsreiche Fahrt vorbei an Feldern und Streuobstwiesen durch die Hauptorte der Brunnenregion bietet die "Brunnenradtour". Der knapp 30 Kilometer lange Rundweg ist in rund zwei Stunden Fahrzeit zu bewältigen und zählt zu den mittelschweren Touren. Die RNZ war mit dem Fahrrad unterwegs, um mit Radlern ins Gespräch zu kommen und den Rundkurs zu testen.

Wer glaubt, die Fahrradwege der Region würden nur von Einheimischen für Freizeittouren genutzt, und Touristen würden sich nicht in die Brunnenregion verirren, der täuscht sich. Mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass die Fahrradwege im Kraichgau schöne Ausblicke bieten und im Gegensatz zu touristischen Hotspots nicht überlaufen sind. "Wir sind ganz bewusst für drei Tage mit den Fahrrädern hierhergekommen, weil die Gegend schön ländlich und ruhig ist und man in Ruhe Rad fahren kann.

Vor allem ist es nicht so hektisch wie beispielsweise am Bodensee", finden Ulrike und Manuel Helgert aus Bayreuth, die zum ersten Mal die "Brunnenradtour" fahren. Über eine Touren-App waren sie auf diesen Geheimtipp aufmerksam geworden und planten daraufhin einen Kurzurlaub, um die Region kennenzulernen.

Die "Brunnenradtour" beginnt mitten in Waibstadt. Nach einem Blick auf die katholische Stadtkirche mit ihrem 65 Meter hohen Turm weist am Abzweig von der Hauptstraße in die Amalienstraße das spezielle Schild mit dem Logo der Tour den Weg in Richtung Neidenstein. Auf dem ersten Abschnitt neben der Landstraße von Waibstadt nach Neidenstein können Tierfreunde links und rechts des Weges immer wieder Hühner und Schafe bewundern.

Kurz nachdem die Neidensteiner Burg zu sehen ist, führt die Tour entlang des Schwarzbachs durch den Altort von Neidenstein mit seinen Fachwerkhäusern. Sehenswert ist auch der Obstbaum-Rundweg am Neidensteiner Ortsausgang. Hier wird auf Schautafeln die Vielfalt der alten Obstsorten präsentiert. Auf rund 220 Metern Höhe geht es nach einem letzten Panoramablick auf den Ort über die Landstraße zum ersten und einzigen Mal in den Wald.

Dort wird der Radfahrer auf seine Ortskenntnis getestet, denn an der Kreuzung mit drei Wegen zur Auswahl werden zwar mehrere Ortschaften ausgeschildert, es fehlt aber zum ersten Mal das Logo der Tour. Die Logik sagt, dass Epfenbach als nächster Ort auf der Route liegen könnte, weshalb der Radweg dorthin gewählt wird.

Zweimal links in Richtung Epfenbach abgebogen erweist sich diese Entscheidung als richtig, denn beim Verlassen des Waldes grüßt erfreulicherweise wieder das Tour-Logo. Mit idyllischen Ausblicken auf Epfenbach führt der Weg an einer Schafherde vorbei in den Ort. Hier sollte man ein wenig Zeit einplanen, denn am Abzweig von der Helmstadter Straße auf die Hauptstraße weist das Tour-Logo in Richtung Eschelbronn.

Folgt man dieser Empfehlung, sieht man im Anschluss keinen weiteren Wegweiser für den Rundkurs mehr, macht dafür aber eine interessante Ortsrundfahrt. Der Generationenpark in der Ortsmitte ist deshalb der perfekte Ort für eine kurze Rast und um sich zu orientieren. Neben dem Park spielen Kinder begeistert an einem der vielen namensgebenden Brunnen, die entlang der Route zu bestaunen sind.

An diesem Platz kann man sich in Ruhe mit dem Smartphone von der Webseite der Brunnenregion die Karte für die Tour herunterladen. Ein kurzes Studium ergibt: Reichartshausen, der nördlichste Ort der Brunnenregion, ist als Nächstes dran, und Eschelbronn ist eigentlich gar nicht Bestandteil der Tour. Und siehe da, beim Ortsschild in Richtung Reichartshausen ist auch das Tour-Logo wieder da.

Auf diesem Abschnitt kann man am Himmel manchmal einige Greifvögel sehen, die aufmerksam beobachten, was am Boden passiert. Nach herrlichen Ausblicken und einer schönen Abfahrt führt die Tour in Reichartshausen direkt am Freibad vorbei, das sich an heißen Tagen für eine kurze Abkühlung anbietet. Perfekt ausgeschildert, geht es von hier weiter bis nach Helmstadt und durch den schönen Ort. Am Anstieg in Richtung Neckarbischofsheim reiht sich eine Streuobstwiese an die nächste.

Diesen Abschnitt schätzt Holger Schmid aus Bargen und baut ihn immer wieder gerne in seine Touren ein. Die komplette "Brunnenradtour" ist er schon mehrfach gefahren, in der Regel fährt er aber keine festen Touren, sondern startet mit dem Rad lieber spontan in die Landschaft. "Unter der Woche ist hier auf den Fahrradwegen wenig los. Sonntags sieht das aber ganz anders aus", weiß der Radsportbegeisterte.

Bei der Heidäcker-Siedlung können unzählige Pferde bestaunt werden. Nach einer erfrischenden Abfahrt geht es in Neckarbischofsheim, vorbei am romantischen Schlosspark und der "Pulvermühle" wieder in Richtung Waibstadt. Durch das Naturschutzgebiet "Waibstädter Schwarzbachaue" gelangt man wieder zum Ausgangspunkt. Hier bieten sich mehrere Biergärten und ein Eiscafé für eine Einkehr an.

Trotz seiner Schönheit ist der abwechslungsreiche Rundkurs noch als Geheimtipp einzuordnen, der aber mittlerweile auch Touristen in die Brunnenregion lockt.

Weitere Infos unter www.brunnenregion.de