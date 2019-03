Brühl/Schwetzingen. (RNZ) Zum achten Mal in Folge hat der Hotel- und Restaurantführer Michelin den Gasthof "Die Krone" in Brühl mit dem "Bib-Gourmand" ausgezeichnet. Auch der Feinkostladen mit Restaurant "Möbius" in Schwetzingen darf sich mit diesem Titel schmücken.

Um den "Bib-Gourmand" zu bekommen, muss ein Restaurant ein dreigängiges Menü aus Vorspeise, Hauptgericht und Dessert für maximal 37 Euro anbieten. Neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis wird auch bewertet, wie sorgfältig die Speisen zubereitet sind.

"Krone"-Gastwirt Andreas Bretzel treffe den Nerv der Zeit, so die Michelin-Inspektoren. "Schmackhafte Küche vom vegetarischen Menü bis zum Sauerbraten von der Ochsenbacke und dazu ein sympathischer ländlich-schlichter Rahmen mit Flair." Der Küchenchef setze auf hochwertige, regionale Zutaten, die er mit Fantasie und Gespür in Szene setze.

"Der Fisch für meine Gerichte kommt zum Beispiel direkt aus dem Rhein", erzählt Bretzel. "Von einem Berufsfischer in Brühl." Auch beim Gemüse achte er auf regionale Anbau. Den Spargel etwa kaufe er bei einem Bauern in Friedrichsfeld. Bis nach Spanien sei er einmal gefahren, um zu sehen, wie die schwarzen Iberico-Schweine leben, deren Fleisch er verarbeitet.

Seine Gäste kämen aus der ganzen Region angereist - manche wegen des Zanders, andere um seines Wiener Schnitzels willen. Bei der Kundschaft aus dem Ort stünden vor allem der Brühler Suppentopf, aber auch das Rumpsteak vom Weiderind hoch im Kurs.

Den Gasthof betreibt Bretzel seit 2007 gemeinsam mit seiner Frau Andrea. Der "Bib-Gourmand" ist für ihn auch nach acht Jahren keine alltägliche Auszeichnung. "Den muss man sich jedes Jahr neu erkämpfen", sagt Bretzel. "So wie die deutsche Meisterschaft im Fußball." Brühls Bürgermeister Ralf Göck gratulierte den Wirtsleuten persönlich. "Meines Wissens sind Sie der einzige in der Region, der diese Auszeichnung so oft und ununterbrochen erhalten hat", freute sich Göck.

Info: Mehr zum Gasthof "Die Krone" in Brühl gibt es unter www.krone-dasgasthaus.de, zum Schwetzinger Restaurant "Möbius" unter www.dermoebius.com.