Von Volker Knab

Brühl/Schwetzingen. Die vergangenen Monate im Lockdown hat die Freiwillige Feuerwehr Brühl dafür genutzt, ihre interne digitale Infrastruktur zu verbessern und virtuelle Treffen zu erproben. Diese will die Wehr künftig im administrativen Bereich weiter nutzen, zum Beispiel für Ausschusssitzungen. In Schwetzingen fährt die Freiwillige Feuerwehr seit diesem Freitag ihren stillgelegten Ausbildungsbetrieb wieder hoch.

Seit dem Lockdown im vergangenen Herbst hatten die Brandschützer in der Spargelstadt ihren Ausbildungs- und Übungsbetrieb ein halbes Jahr lang komplett ruhen lassen – so wie während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 bis zum Abklingen der ersten Pandemie-Welle. Walter Leschinski, der Kommandant der Schwetzinger Feuerwehr, sieht die monatelange Unterbrechung aber nicht als Problem für den Ausbildungsstand der Mannschaft. Die Wehrleute seien gut geschult und durch die hohe Zahl an Einsätzen kontinuierlich gefordert. "Wir haben 400 Einsätze im Jahr mit steigender Tendenz und werden deshalb im Umgang mit unseren Geräten bei den Einsätzen fortlaufend geschult", erläutert Leschinski.

Auf virtuelle Treffen verzichtete man bei der Schwetzinger Feuerwehr. "Ich will die Leute am Ort des Geschehens haben, damit sie direkt miteinander sprechen können", betont Leschinski, der als hauptamtlicher Kommandant bei der Stadt angestellt ist. "Das geht nicht über eine elektronische Fernlenkung. Feuerwehr ist learning by doing." Was die generelle Einsatzbereitschaft angeht, brachte die Pandemie sogar einen unerwarteten positiven Nebeneffekt mit sich. "Für uns hat es sich als sehr vorteilhaft erwiesen, dass viele unserer aktiven Einsatzkräfte im Homeoffice gearbeitet haben", erläutert Leschinski.

Die Feuerwehrmänner und -frauen waren dadurch besser erreichbar und schneller zur Stelle als in ihren Betrieben. Wer normalerweise etwa in Mannheim arbeitet, hatte nun eine deutlich kürzere Anfahrtszeit zur Rettungswache. Die Schwetzinger Wehr verfügt derzeit über 53 ehrenamtliche Einsatzkräfte, darunter drei Frauen und 50 Männer. "Während der Pandemie standen uns tagsüber immer 20 bis 25 Einsatzkräfte zur Verfügung", berichtet der Kommandant. "Das ist eine sehr gute Zahl."

Die Feuerwehr in Schwetzingen zählt drei hauptamtlich bei der Kommune angestellte Kräfte und ist damit deutlich größer als die im benachbarten Brühl. Dort ist lediglich eine Person hauptamtlich bei der Gemeinde angestellt. Auch die Anzahl der Einsätze ist in Brühl deutlich niedriger. "Sie bewegt sich jährlich zwischen 150 und 170 Fällen", erklärt Cort Bröcker, Pressebeauftragter der Freiwilligen Feuerwehr Brühl.

Anders als in Schwetzingen fand in Brühl ein Teil der Ausbildung während des Lockdowns virtuell statt. Allerdings mussten die technischen Voraussetzungen dafür erst einmal geschaffen werden. Für die Online-Treffen der Einsatzkräfte wählte man zum Beispiel Themen, die ohnehin einen hohen Theorieanteil haben. Teilweise wurden auch praktische Übungen gezeigt, die die Wehrleute anschließend allein ausführen konnten.Die Schulung für das Mehrzweckboot auf dem Rhein etwa begann zunächst mit einem virtuellen Treffen im Internet. Für die praktische Anwendung gingen die Teilnehmer dann später einzeln aufs Boot.

Die virtuellen Treffen will die Brühler Wehr auch in Zukunft beibehalten. "Nicht alles muss in Präsenz stattfinden", sagt Bröcker mit Blick auf Abteilungssitzungen und Verwaltungsarbeit. Seit die technischen Voraussetzungen für das gemeinsame Arbeiten an zentral gespeicherten Dokumenten gegeben sind, können die Wehrleute einen Teil ihres Diensts im Homeoffice leisten. Viele wissen das sehr zu schätzen.

"Das erleichtert uns vieles", sagt Bröcker. Zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit, für die er zuständig ist. Früher konnte er nicht einmal eine E-Mail für die Feuerwehr von zu Hause aus versenden und musste dafür immer ins Gerätehaus gehen. Computerarbeiten waren damals nur am zentralen Server-Standort möglich. Nach der digitalen Aufrüstung können die Feuerwehrleute nun ganz einfach von zu Hause aus gemeinsam an einem Einsatzbericht schreiben, ohne sich dafür extra im Gerätehaus verabreden zu müssen.