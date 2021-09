Von Marion Gottlob

Brühl/Mannheim. Was passiert, wenn man Backpulver in eine Mischung aus Essig und Spülmittel gibt? Wie kommen die Löcher in den Käse? Was passiert, wenn man einen Mix aus Stärke und Wasser in der Hand schnell und fest zusammendrückt? Aber sind das überhaupt wichtige Fragen? "Aber ja", sagt der Mannheimer "Bildungsclown" Jörn Birkhahn, "sie machen kleine und große Leute neugierig darauf, mehr über naturwissenschaftliche Gesetze und Erscheinungen zu erfahren." Genau darum geht es bei dem Brühler Film-Projekt für die "Highlights der Physik", einem der größten Wissenschaftsfestivals in Deutschland. Aufgrund der Corona-Krise findet ein Teil des Festes online statt. Also wird Jörn Birkhahn mit dem Brühler Filme-Macher Meikel Fuchs acht kindgerechte Kurzfilme für Eltern, Erzieher und natürlich Kinder drehen. Jörn Birkhahn: "Ich wünsche mir, dass Kinder zu Forschern werden – wir wollen sie für Wissenschaft begeistern."

Jörn Birkhahn hat Erfahrung. Er hat Chemie und Sport studiert. Sein Studium finanzierte er mit Auftritten als Clown, Zauberer und Pantomime. Das machte so viel Spaß, dass aus einem Neben- ein Hauptjob wurde. Unter anderem trat er bei Opernbällen, Firmen-Festen, aber auch im Fernsehen im "ZDF-Fernsehgarten" auf. Durch seine drei Kinder kam er auf die Idee, Clownerie mit Naturwissenschaften zu verbinden. "Ich möchte Kinder für unsere Welt und ihre natürlichen Gesetze faszinieren – dann bringen sie den großen Aufgaben wie dem Klimaschutz mehr Verständnis entgegen."

Hintergrund "Highlights der Physik" Seit 2001 veranstalten das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Deutsche Physikalische Gesellschaft jedes Jahr die "Highlights der Physik". Diese Veranstaltung gehört zu den größten Wissenschaftsfestivals in Deutschland. Ziel ist es, dass Wissenschaftler ihre Labors [+] Lesen Sie mehr "Highlights der Physik" Seit 2001 veranstalten das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Deutsche Physikalische Gesellschaft jedes Jahr die "Highlights der Physik". Diese Veranstaltung gehört zu den größten Wissenschaftsfestivals in Deutschland. Ziel ist es, dass Wissenschaftler ihre Labors verlassen und die Physik zu den Menschen bringen, beispielsweise mit Vorträgen, Ausstellungen und Experimenten. Zu den bisherigen Stationen zählten unter anderem München, Stuttgart und Bremen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Festival 2020 auf dieses Jahr verschoben. Nun findet es unter dem Motto "Durchblick!" online und in Präsenz statt. Vom 27. September bis 2. Oktober kommt die große Show mit Ranga Yogeshwar nach Würzburg. Teil des Festes werden Internet-Angebote sein, unter anderem auch die Kurz-Filme, die gerade in Brühl gedreht werden. Zu jedem "Highlight der Physik" gibt es ein Wissenschaftsmagazin. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.highlights-physik.de. mio

Erster Drehort war der Lagerbereich im Brühler Freibad. Dort entstehen eigentlich die Kulissen für ein einjähriges Kinderfilm-Projekt mit Meikel Fuchs und dem Verein "Friends of art". Der Filme-Macher und Künstler hat schon zahlreiche lokale Film-Projekte mit Kitas und Schulen umgesetzt. Nun ist ein Kinder-Science-Fiction-Film in Arbeit – Jörn Birkhahn kann in seiner Rolle als verrückter Professor die Kulissen des Science-Fiction-Films nutzen. Außerdem machen Kinder-Darsteller des Zukunftsfilms auch bei den Physik-Drehs mit. Timo (7): "Ich habe für die Kulissen Röhren bunt angemalt und mit meinem Vater Bretter geschraubt."

So ist das Film-Labor für den verrückten Professor entstanden. Als nun Kamera-Mann Meikel Fuchs "Und Action!" ruft, wird es still auf dem Platz. In dem Labor beginnen die "Kinder-Doktoranden" ihre Experimente, während der naseweise Professor alias Jörn Birkhahn ihnen über die Schulter schaut und natürlich alles besser weiß. Aber dann muss er zugeben: "Meine Doktoranden machen das klasse, super." Zum Darsteller-Team gehört Milena (9): "Ich finde das cool, weil ich noch nie vor der Kamera stand." Riccardo (11) erklärt, was passiert, wenn man eine Mischung aus Stärke und Wasser fest und schnell zusammendrückt: "Das wird steinhart. Wenn man dann loslässt, wird die Mischung wieder weich." Damiano (11): "Diese Film-Projekte sind cool. Man sitzt nicht auf der Couch herum und langweilt sich. Stattdessen bauen wir zusammen Kulissen und dürfen vor der Kamera spielen."

Zur Filmarbeit gehören Geduld und Ausdauer: Wieder und wieder lassen Mira (10) und Tim (12) mit ihren Pipetten blaue, gelbe und rote Tropfen auf ihr weißes Papier tropfen. Bildungsclown Jörn Birkhahn gibt seine Anweisungen: "Nun verbindet die Tropfen zu Schlangen-Linien." Kaum haben die Kinder begonnen, S-Linien zu zeichnen, meldet sich der Kameramann Meikel Fuchs zu Wort: "Bitte noch mal, die Bewegungen müssen wie ein natürlicher Fluss sein." Es ist zum Staunen, aber kein Kind meckert. Jörn Birkhahn erklärt: "Hier wollen wir zeigen, wie man den Umgang mit Pipetten üben kann und wie sich Flüssigkeiten miteinander verbinden."

Die Experimente sind so ausgewählt, dass die Zutaten leicht zu beschaffen und ungiftig sind. Wie bei den beliebten Koch-Internet-Videos sind die Clips auch so aufgebaut, dass Erwachsene die Experimente mit Kindern nachmachen können.

Birkhahn erklärt: "In der Corona-Zeit sind solche Anleitungen besonders wichtig." Als Sprecher wird der frühere Radio-Moderator Peter Lemke dabei sein: "Ich habe schon bei früheren Meikel-Filmprojekten mitgemacht, das war hervorragend." Patrick Berndt, Bäderleiter der Gemeinde Brühl, ist damit einverstanden, dass in "seinem" Reich Filme gedreht werden: "So findet hier Pädagogik statt. "

Einen Dreh-Termin besuchte auch Brühls Bürgermeister Ralf Göck, Schirmherr des Science-Fiction-Kinderfilms. Er erklärt: "In der Corona-Krise haben wir schon im vergangenen Jahr nach Orten gesucht, an denen Kinder-Projekte stattfinden können. In diesem Jahr stellen wir unter anderem eine im Sommer kaum genutzte Lagerfläche des Freibads zur Verfügung – hier können sich Kinder für Projekte an der frischen Luft treffen."

Er unterstützt die Film-Projekte ebenfalls aus pädagogischen Gründen: "Bei den Arbeiten üben die Kinder handwerkliche Fähigkeiten ein und erkunden das Medium – und zwar aus eigenem Antrieb. Sie lernen automatisch, Filme besser zu verstehen." Noch einmal Damiano: "Wenn die Streifen fertig sind, können sie viele Menschen weltweit im Internet anschauen."