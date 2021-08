Im B+O Seniorenzentrum in Brühl will die Heimleitung mit einer Aufstockung des Personals einer neuen Corona-Welle im Herbst trotzen und die bisherigen Mitarbeiter entlasten. Foto: Lenhardt

Brühl/Ketsch. (stek) Der Herbst kommt, und die Corona-Pandemie ist noch immer da. Im vergangenen Jahr schienen viele Verantwortliche nicht auf einen möglichen Anstieg der Infektionszahlen im Herbst vorbereitet zu sein. Doch das könnte diesmal anders sein. Zumindest das Seniorenzentrum Avendi in Ketsch sowie die Pro Seniore Seniorenresidenz Schütte-Lanz und das B+O Seniorenzentrum in Brühl scheinen gerüstet zu sein. Man habe alles Menschenmögliche getan, um so viel Sicherheit wie möglich für Bewohner, Mitarbeiter und Gäste gewährleisten zu können, versichern Vertreter der drei Institutionen.

Angesichts steigender Fallzahlen blicken sie mit Sorge auf die kommenden Wochen. Zudem werde immer deutlicher, dass auch ein voller Impfschutz nicht sicher vor einer Infektion schütze – und dass man andere sehr wohl mit dem Virus anstecken kann. Die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, ist bei Geimpften rund zehn Mal kleiner, aber sie ist nicht Null. Und gerade weil bei infizierten Geimpften die Verläufe fast immer sehr milde verliefen, sei das Ansteckungsrisiko beachtlich.

Die Impfung ist also nicht das perfekte Mittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Genau das stellt die Seniorenzentren vor einige Probleme. Konkret heißt das, dass auch Geimpfte vielleicht bald nicht mehr generell von Testungen ausgenommen sein werden. Nicht in derart sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern und Seniorenzentren. "Das ist eine Sache, die wir auf dem Schirm haben", erklärt Sylke Fischer, stellvertretende Heimleiterin des B+O Seniorenzentrums in Brühl.

Die Vorbereitungen gehen ihrerseits jedoch noch wesentlich weiter. "Wir stärken gerade unser Personalwesen", berichtet Fischer. Die Arbeit sei per se bereits belastend, und durch Corona seien die Mitarbeiter an ihre Grenzen gekommen. Deshalb sei es wichtig, das Personal aufzustocken, die Dienstpläne schonend zu strukturieren und allgemein für eine Wohlfühlatmosphäre zu sorgen. Für die mehr als 200 Mitarbeiter bedeutet das, dass sie das hauseigene Physio-Angebot nutzen können und hin und wieder ein Essen spendiert bekommen. Darüber hinaus hat man die Lagerbestände deutlich aufgestockt, damit es bei der Schutzkleidung keine Engpässe gibt.

Zur Ausrüstung gehören mittlerweile auch sogenannte CO2-Ampeln, mit denen man den CO2-Gehalt in der Luft messen und dadurch Rückschlüsse auf die Virenlast in Innenräumen ziehen kann. "So wird sichergestellt, das immer rechtzeitig gelüftet wird", sagt Fischer. Das Testen sei nach wie vor ein zentrales Element. Derzeit werden Geimpfte – anders als Ungeimpfte – noch nicht getestet."Aber hier sind wir gerade in Absprache mit dem Kreis und dem Robert Koch-Institut", so Fischer. Klar ist bereits jetzt, dass im September alle, deren Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt, eine sogenannte Booster-Impfung erhalten. "Die Auffrischung des Impfschutzes erhöht klar die Wirkung und betrifft bei uns rund 80 Menschen", sagt Fischer. Im B+O Seniorenzentrum seien 95 Prozent aller Bewohner und 70 Prozent aller Mitarbeiter geimpft.

Eine ähnliche Quote verzeichnet auch das Seniorenzentrum Avendi in Ketsch. Laut Heimleiter Jens Reinemuth sind dort 89 Prozent der Bewohner und etwas mehr als 70 Prozent der Mitarbeiter geimpft. Darüber hinaus würden Bewohner wie Mitarbeiter drei Mal pro Woche getestet. Wie beim B+O Seniorenzentrum auch, gilt für die Besucher bis dato die 3 G-Regel. Nur wer genesen, geimpft oder getestet ist, darf das Gelände betreten. Die Pro Seniore Residenz Schütte-Lanz verfolgt eine ähnliche Strategie. Das Testen sei für ihn das zentrale Instrument, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, betont Pressesprecher Peter Müller. Alle Bewohner und Mitarbeiter würden je nach Impfstatus zwei bis drei Mal pro Woche getestet. Insgesamt seien 95 Prozent der Bewohner und mehr als 80 Prozent der Mitarbeiter geimpft.

Die drei Seniorenzentren in Ketsch und Brühl scheinen für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Die Verantwortlichen hoffen, das Virus mit einer guten Schutzausrüstung, einem sorgsamen Blick auf die Mitarbeiter, Impfungen und Tests in Schach halten zu können.

Müller, Reinemuth und Fischer erwarten deshalb keine bösen Überraschungen. "Wir sind vorbereitet, um dieses Mal möglichst vor der Welle zu bleiben."Genau das ist in den Augen der Verantwortlichen das Wichtigste, um Bewohnern und Mitarbeitern maximalen Schutz bieten zu können.