Brühl/Ketsch. (RNZ) Mit dem Durchschneiden eines dünnen roten Bands haben die Bürgermeister aus Brühl und Ketsch, Ralf Göck und Jürgen Kappenstein, die neue Brücke über den Leimbach am Eisenbahnweg freigegeben. Sie ist zwar schon seit November fertig, doch erst jetzt als wichtige Verbindung zwischen den beiden Gemeinden auch offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Der Grund: Es sollte erst der Abschluss der Sanierung der L 599 abgewartet werden, um keinen Schleichverkehr zu provozieren.

Die Großbaustelle auf engstem Raum hinter dem Brühler Friedhof währte einige Monate, was Gartenbesitzer und Radfahrer zu Umwegen zwang. Da die Grenze zwischen der Hufeisen- und der Enderlegemeinde genau an dieser Stelle im Leimbach verläuft, kooperierten die beiden Kommunen. Brühl übernahm die Baumaßnahme an sich und stimmte diese mit der Wasserbehörde und der Gewässerdirektion ab, wie Göck sagte.

Die alte Brücke über den Leimbach in Verlängerung des Eisenbahnwegs am Friedhof wurde bereits 2003 aufgrund ihres optischen Erscheinungsbildes auf ihre Standsicherheit überprüft. Die Untersuchung hatte zur Folge, dass das zulässige Gesamtgewicht für Fahrzeuge auf maximal 30 Tonnen beschränkt und die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo zehn reduziert werden mussten. Eine weitere Überprüfung durch das Ingenieurbüro Herzog und Partner aus Mannheim zeigte 2016, dass mittelfristig Handlungsbedarf bestand.

Da sich die Reduzierung der Nutzlast und der Höchstgeschwindigkeit als geeignetes Mittel gegen einen beschleunigten Verfall bewährt hatte, war bis zur Ausarbeitung eines Sanierungskonzeptes die zulässige Nutzlast nach einmal auf maximal 20 Tonnen herabgesetzt worden, erläuterte Göck. Der Ende 2017 ausgearbeitete Entwurf sah den Abriss des Brückenüberbaus sowie eine Betonsanierung der Brückenköpfe vor. Mit dem Konzept war im Februar 2018 beim Landratsamt ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung gestellt worden, der im März 2020 positiv beschieden wurde. Ausdrücklich lobte Göck den stellvertretenden Brühler Bauamtsleiter Dirk Vehrenkamp und Frank Jakob vom Planungsbüro für die gelungene Planung und Ausführung.

Die Firma Michael Gärtner aus Eberbach habe den Neubau ebenso professionell bewerkstelligt. Spaziergänger und Radler hätten immer wieder gefragt, wann die neue Brücke endlich fertig sei, so Göck. Das zeige, dass die Leimbachquerung an dieser Stelle nötig sei. Die ehemalige Eisenbahnbrücke befindet sich etwa je zur Hälfte auf Ketscher und Brühler Gemarkung. Deshalb teilten die Gemeinden die Kosten auf. Baubeginn war im April. Lediglich die Bauzeit wurde aufgrund von Lieferproblemen beim Geländer um einen Monat überzogen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 305.000 Euro; die Fördermittel knapp 97.000 Euro und seien auf der Wegstrecke seit 2018 erfreulicherweise erhöht worden, sagte Göck und dankte dem Regierungspräsidium Karlsruhe. Somit müssen Brühl und Ketsch jeweils 105.000 Euro für die Brücke stemmen. Das neue Verbindungsstück über den Leimbach ist mit seinen Auffahrten 9,30 Meter lang, 5,20 Meter breit und darf jetzt mit Fahrzeugen von bis 30 Tonnen befahren werden. Im Notfall dürfen sie auch schwerere Fahrzeuge benutzen, denn die Brücke steht sehr hochwassersicher. Es gilt höchstens Tempo 30.