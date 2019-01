Brühl/Altlußheim. (sbl) Nach wochenlanger Trockenperiode, in der die Industrie entlang des Rheins ächzte, weil die Schiffe nicht beikamen, ist der Fluss wieder gut gefüllt. Das liegt unter anderem an den teils heftigen Regenfällen vor einigen Tagen.

Doch während der Neckar am Montag in Heidelberg über die Ufer trat, blieben die Anliegergemeinden am Rhein verschont. "Wir sind mit blauem Auge davongekommen", sagte Brühls Feuerwehrkommandant Cort Bröcker auf Nachfrage der RNZ. Der Rhein sei eigentlich "ganz brav" geblieben. Wie schnell sich selbst ein so großer Fluss mit Wasser füllen kann? Am Montag stand der Pegel in Mannheim bei 3,56 Metern. "Das ist schon ein Meter mehr als am Vortag", so Bröcker. Hochwasser gilt ab sechs Metern.