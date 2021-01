Von Anna Manceron

Brühl. Wer einen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren möchte, braucht im Moment vor allem zwei Dinge: einen langen Atem und Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien. Vor allem Letzteres ist ein Problem für viele Menschen, die älter als 80 Jahre sind. Sie gehören zu jenen Bevölkerungsgruppen, die durch die Pandemie besonders gefährdet sind, und sollen deshalb auch als erste geimpft werden. In der Region sind derzeit zwei Zentrale Impfzentren in Betrieb, eins in Heidelberg und eins in Mannheim. Den Termin für die Impfung muss man entweder telefonisch über die deutschlandweite Hotline "116.117"oder im Internet unter der Adresse www.impfterminservice.de ausmachen.

Das Problem: Viele Senioren, die noch in den eigenen vier Wänden wohnen, haben weder Smartphone noch Tablet oder Computer – geschweige denn einen Internetzugang. Auch die Terminvereinbarung über die Hotline ist alles andere als einfach: Man muss sich durch mehrere Stationen wählen und dabei unter anderem die eigene Postleitzahl über das Telefon angeben.

Viele Senioren, die zur ersten Impfgruppe gehören, sind deshalb auf Unterstützung angewiesen. Für diejenigen, die allein leben und keine oder kaum soziale Kontakte haben, hat sich die Gemeinde Brühl nun etwas einfallen lassen. Gemeinsam mit Ehrenamtlichen bietet die Kommune ab sofort einen Service zur Vereinbarung von Impfterminen an. "Inzwischen fragen bei uns immer mehr alleinlebende Senioren nach, die bei der Gemeinde auf Hilfe hoffen", erklärt Bürgermeister Ralf Göck. Das Rathaus habe zwar auch keinen "heißen Draht" zu den Impfzentren. Dennoch wolle man denjenigen, die sich nicht anders zu helfen wüssten, Hilfe anbieten.

Um dieses Projekt stemmen zu können, ist die Kommune auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen. Die kommt von der Nachbarschaftshilfe der beiden Kirchengemeinden und von der Gruppe "Helfen in Brühl und Umgebung". Wer den Terminvereinbarungs-Service nutzen möchte, kann sich telefonisch an der Rathauspforte melden. Dort werden zunächst die Kontaktdaten der Person aufgenommen. "Wir geben dann Name, Adresse und Telefonnummer an eine der beiden Helfergruppen weiter", erklärt Marion Thüning, die Leiterin des Brühler Sozialamts.

Anschließend bekommen die Senioren dann Besuch von einem oder einer Ehrenamtlichen, die mit ihnen gemeinsam die Anmeldeformulare ausfüllt oder einen Termin am Telefon ausmacht. Diese Hilfe ist – wie auch die Impfung selbst – kostenlos. Zum Impftermin müssen die Betroffenen dann ihren Impfpass, einen Vermittlungscode, ihre elektronische Gesundheitskarte und ein Ausweisdokument, zum Beispiel den Personalausweis, mitbringen. Die Fahrt zum Impfzentrum müssen die Senioren privat organisieren und auch selbst bezahlen. Die Gemeinde stelle aber gern den Kontakt zu einem örtlichen Taxiunternehmen her, sagt Göck.

Er weist darauf hin, dass man nur dann auf den Terminvereinbarungs-Service zurückgreifen sollte, wenn keine andere Lösung in Sicht ist. "Wir sind die letzte Rückfallebene", betont der Rathauschef. Im ersten Schritt sollten die Senioren deshalb wenn möglich Hilfe bei Menschen aus ihrer Umgebung suchen, die sich mit digitalen Medien auskennen. "Sprechen Sie bitte zunächst ihre Verwandten, Freunde, Bekannten und Nachbarn an", so Göck.

Damit Senioren und Helfer bei den Hausbesuchen möglichst gut geschützt sind, stellt die Gemeinde den Ehrenamtlichen FFP-2-Masken zur Verfügung. "Bei den Helfern handelt es sich um handverlesene Ehrenamtliche, die wir alle persönlich kennen", betont Göck.

In den meisten anderen Kommunen im Sprengel müssen sich die Senioren allein um einen Impftermin kümmern. In Oftersheim und Hockenheim etwa bieten die Verwaltungen derzeit keine speziellen Hilfsangebote an. In Schwetzingen hingegen ist ein entsprechendes Projekt in Planung. Dort gingen im Rathaus mehrere Anfragen von älteren Menschen und deren Angehörigen ein. "Das Thema ist bei uns angekommen, und wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung, um unseren Senioren zu helfen", erklärt Rathaussprecherin Andrea Baisch. Genauere Informationen will die Stadt aber erst in den nächsten Tagen bekannt geben.

Info: Wer den Brühler Service zur Vereinbarung eines Impftermins nutzen möchte, kann sich zu den gewohnten Öffnungszeiten im Rathaus unter der Telefonnummer 0 62 02 / 200 30 melden.