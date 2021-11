Brühl. (vkn) "Fast hätte ich es vergessen", entfährt es Axel Sutter am Ende der Veranstaltung. Gemeint ist das Foto mit den roten Clownsnasen für die Stiftung "Humor hilft Heilen". Eigentlich herrscht schon Aufbruchstimmung, aber das Publikum lässt sich nicht lange bitten. Rasch füllt sich die Bühne in der Festhalle mit Frauen und Männern samt roten Nasen, die für einen guten Zweck in die Kamera lachen. "Humor hilft heilen – Eine ärztlich begleitete Reise in das Land des Humors" lautet der Titel des Brühler Gesundheitsforums am vorgestrigen Donnerstagabend. Auf der Bühne steht der Mitinitiator des Forums und Brühler Internist, Axel Sutter. Er ist mit seiner Gesundheitsakademie "Placebo" als ausgebildeter Gesundheitsclown aktiv und besucht als Klinik-Clown Kinderkrankenhäuser und -abteilungen sowie Hospize.

Die Gäste in der gut besuchten Festhalle erwartet ein heiterer wie nachdenklicher Abend. Mit der Veranstaltung wird die Stiftung "Humor hilft heilen" unterstützt. Sie wurde von dem bekannten Arzt und Kabarettisten Eckart von Hirschhausen gegründet und will das therapeutische Lachen fördern, wo immer es gebraucht wird. Zum Beispiel, indem sie professionell ausgebildete Clowns in Kliniken und Pflegeheimen fördert oder Humor-Schulungen für Pflegekräfte und Ärzte organisiert. Die Gäste in der Festhalle können eine rote Clownsnase gegen eine Spende an die Stiftung erwerben.

Die Illustratorin Karin Clauß alias „karindrawings“ zeichnet mit viel Witz und Humor. Foto: len

Auf der Bühne steht die Zeichnerin Karin Clauß alias "karindrawings". Anhand ihrer an die Wand geworfenen Vogelzeichnungen malt sie mit viel Humor und Witz ihren Lebensweg nach: von hemmenden Kindheitsmustern über ihre Ausbildung zur Bildhauerin in England, ihre Mutterrolle und eine Trennung bis hin zur Autorin und Illustratorin, die heute von ihren Werken leben kann. Auch die Liebe kommt dabei nicht zu kurz, eng verknüpft mit dem Thema Tennis. Ein passenderes Motiv hätte es für ihren Vortrag in Steffi Grafs Heimatgemeinde kaum geben können. Gemeinsam versteigern Sutter und Clauß eine Zeichnung, die sie unter der Anleitung des Publikums erstellt hat. Der Erlös geht an die Stiftung "Humor hilft Heilen".

Bei allen Schicksalsschlägen und Hindernissen hat sich Karin Claus immer eins bewahrt: ihr Lachen. Und um dessen heilende Wirkung geht es in Sutters Vortrag. "Resilienz bedeutet, dass manche Menschen aus schwierigen Lebenssituationen wieder herauskommen und sogar etwas daraus machen können", erklärt der Internist. "Andere hingegen gehen den Bach runter, wenn ihnen Steine in den Weg gelegt werden."

Und warum ist ein Lächeln oder ein herzhaftes Lachen jetzt so gesund? Durch das Bewegen der Gesichtsmuskulatur wird das Gehirn dazu angeregt, Glückshormone auszuschütten, erklärt Sutter. Lachen ist also eine äußerst gesunde Anstrengung. Beim Lachen werden die Lungenflügel mit so viel Sauerstoff versorgt, wie sonst im Alltag bestenfalls noch beim Singen oder beim Yoga. Außerdem regt ein herzhaftes Lachen effektiv den Kreislauf an. "20 Sekunden Lachen, das ist wissenschaftlich erwiesen, entsprechen drei Minuten schnellem Rudern", erklärt der Brühler Arzt und fügt schmunzelnd hinzu: "Da würde ich doch lieber lachen als rudern."