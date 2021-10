Von Stefan Kern

Brühl. Als Erfolgsgeschichte bezeichnen Bürgermeister Ralf Göck und MVV-Technikvorstand Hansjörg Roll den Fernwärmeausbau in Brühl. Allein seit 2009 seien 400 Haushalte in der Gemeinde an das Netz des Mannheimer Energiekonzerns angeschlossen worden. Insgesamt, so Göck, versorge die MVV damit 620 Haushalte und leiste schon jetzt einen beachtlichen Beitrag für eine klimafreundliche Wärmeversorgung.

Der Bürgermeister weiß, dass ein erheblicher Teil der Fernwärme aktuell noch auf der Kohleverstromung basiert. Und dennoch: Ein großer Ofen sei wesentlich besser als viele Öfen in den Kellern der Häuser. Daher ist nach Einschätzung Göcks der weitere Ausbau in den Gebieten Vogel- und Musikantenviertel oder Heiligenhag, Hardtstraße und Darmstadter Straße richtig und wichtig.

Unterm Strich könnten dort in den kommenden Jahren rund 140 weitere Haushalte an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Der Umstieg werde von der Gemeinde mit 770 Euro pro Anschluss gefördert, sagt Göck. Mit mehr Effizienz sei der Weg in die Zukunft der Wärmeversorgung, wie Roll betont, jedoch nicht einmal in Teilen beschrieben. Da müsse noch viel mehr geschehen – und zwar schnell. Da trifft es sich gut, dass der MVV-Vorstand schon Erfolge vorzuweisen hat.

Denn das Unternehmen strebe in den kommenden Jahren eine komplett grüne Fernwärmeversorgung an und will ab 2040 "klimapositiv" produzieren. Das Aus für Kohlekraft stehe fest und damit auch der Umstieg hin zur regenerativen Energieerzeugung. Der Prozess stelle allerdings eine enorme Herausforderung dar, immerhin seien davon rund 160.000 Haushalte betroffen.

Gelingen soll die grüne Wende mit einem ganzen Strauß an CO2-freien Wärmequellen, die in Teilen schon im Betrieb sind. So ist im vergangenen Jahr die Müllverbrennungsanlage auf der Friesenheimer Insel in Mannheim an das Fernwärmenetz angebunden worden. Damit werden schon heute 30 Prozent der MVV-Wärmeenergie klimaneutral produziert.

In zwei Jahren soll auch das Biomassekraftwerk auf der Friesenheimer Insel als weitere grüne Energiequelle ins Fernwärmenetz gespeist werden. Im Fokus hat das Unternehmen darüber hinaus Flusswärmepumpen und Geothermie. Die Herausforderung an das Unternehmen, aber auch an die Menschen seien groß, sagt Roll. Die MVV müsse die Fernwärme im Grund neu erfinden und die Kunden dabei mitnehmen. "Wir kommen nicht umhin umzusteuern", stellt der Technikvorstand klar.

Dieses Umsteuern bedeute aber auch Veränderungen, denen ein Teil der Bevölkerung mit Vorbehalten begegne. Roll sagt, die MVV stünde von Windkraftanlagen über Geothermie bis zur Fotovoltaik und Biomasse in der Kritik. "Und die nehmen wir ernst." Wichtig sei bei all dem, den Gesprächsfaden zwischen Unternehmen und Kunden nicht reißen zu lassen. "Denn wenn wir nicht gemeinsam vorankommen, kommen wir gar nicht voran", so Roll. Und das sei ja eigentlich gar keine Alternative.