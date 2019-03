Von Christine Pierach und Alexander Albrecht

Passau/Mannheim/Brühl. Für die Schleusung von mehr als 40 Flüchtlingen muss ein Spediteur aus Brühl für drei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Passau verurteilte den 47 Jahre alten Mann am Donnerstag wegen illegalen Einschleusens von Ausländern unter menschenunwürdigen und lebensgefährlichen Bedingungen - jedoch nicht gewerbs- und bandenmäßig. Weitere Schleusungen hätten ihm nicht nachgewiesen werden können, sagte die Vorsitzende Richterin Ursula Raab-Gaudin. "Schlimmer als ein Schafstransport", so bezeichnete sie die Fahrt. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig, die Verteidiger des Angeklagten erklärten aber bereits, keine Revision einlegen zu wollen.

Die Flüchtlinge aus dem Irak, Iran, Syrien und Somalia wurden im März 2018 von einem Fahrer des Spediteurs aus einer rumänischen Gemeinschaftsunterkunft über Ungarn und Österreich nach Niederbayern gebracht und in einem Wald im Landkreis Passau ausgesetzt. Für das Einschleusen hatten die Flüchtlinge laut Staatsanwaltschaft 1000 bis 9000 Euro gezahlt.

Das Geld sei bei einem Unbekannten hinterlegt worden. Die Temperaturen betrugen zwischen null und minus acht Grad. Die Fahrt soll 24 Stunden gedauert haben. Es gab keine Sitzplätze, keine Lüftung und keine Nahrung. Die Notdurft mussten die Insassen auf der Ladefläche verrichten. Der Lastwagen war mit ungesicherten Holzpaletten beladen, hinter denen sich die Flüchtlinge, darunter neun Kinder, versteckten. Als der Lkw abbremste, verrutschten die Paletten und verletzten mehrere Migranten.

Die Behandlung sei äußerst erniedrigend gewesen und brandgefährlich, sagte Richterin Raab-Gaudin. Sie sprach vom "Gipfel der Demütigung" und der "verwerflichsten Form des Transports von Menschen". Der 47-Jährige, dessen in Mannheim-Rheinau ansässiges Unternehmen laut Handelsregister seit Frühjahr 2018 insolvent ist, hatte angegeben, von drei Männern erpresst und dazu gezwungen worden zu sein, seinen Lastwagen zur Verfügung zu stellen. Auch hätte das Trio seine Familie bedroht. Er räumte in seiner Einlassung das von der Staatsanwaltschaft vorgetragene Tatgeschehen im Wesentlichen ein. Von seinem Anwalt ließ der türkischstämmige Angeklagte verlesen, dass er einen Laster in Rumänien bereitstellen ließ und er den Mann, der diesen Lkw später nach Deutschland fahren sollte, zum Flughafen brachte und dessen Flugticket kaufte. Er habe vermutet, dass es um Schleusergeschäfte ging: "Mir war klar, dass mein Lkw zweckentfremdet wird. Ich hätte die Schleusung unterbinden und zum Beispiel die Polizei anrufen können. Aber ich habe aus Angst vor Vergeltung die Augen verschlossen."

Über seinen Verteidiger entschuldigte sich der Angeklagte bei den Menschen, die durch die ungesicherten Paletten im Transporter verletzt worden waren. Die Staatsanwaltschaft forderte viereinhalb Jahre Haft. Sie stützte sich im Wesentlichen auf die Aussagen des Lkw-Fahrers, der in dem Prozess als Kronzeuge auftrat. Der Mann behauptete, der Brühler habe ihm zwei Geschäfte vorgeschlagen: Geldwäsche in der Türkei oder die Schleusung. Zweiterem habe er zugestimmt.

Das Gericht folgte dagegen weitgehend der Verteidigung, die dreieinhalb Jahre gefordert hatte und den Zeugen für unglaubwürdig hielt. Richterin Raab-Gaudin sagte, man habe dem Unternehmer weder gewerbs- noch bandenmäßiges Handeln nachweisen können. Und er sei auch nicht die treibende Kraft hinter der Schleusung gewesen.