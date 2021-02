Brühl. (RNZ) Zu einem Feuerwehreinsatz in den überschwemmten und vereisten Sprauwaldäckern kam am späten Freitagabend. Gegen 17.20 Uhr wurde der Feuerwehr Brühl ein Reh gemeldet, dass vor Ort ins Eis eingebrochen war. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass sich das Tier auf dem Eis noch fortbewegen konnte. Eine gesicherte Einsatzkraft ging mit dem Eisrettungsschlitten auf das Eis und trieb das Tier vorsichtig an Land. Fachkundiges Jagdpersonal überprüfte das Tier und konnten dann Entwarnung geben.

Parallel bemerkten die Wehrleute weitere Tiere im Bereich der Mühlgasse auf dem Eis, die von Hunden gehetzt wurden. Hier wurde die Polizei verständigt, um die uneinsichtigen Hundehalter zur Einsicht zu bewegen.

Der Feuerwehr zufolge wurde diese Situation durch die vorzeitige Öffnung des Wanderweges und freilaufende Hunde hervorgerufen. In Abstimmung mit der Gemeinde wurden nach diesen Vorfällen sämtliche Wege wieder gesperrt und werden nun von Polizei und Ordnungsamt kontrolliert.

Die Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung den gesamten Bereich der Schwetzinger Wiesen sowie die Sprauwaldäcker nicht zu betreten und keine Hunde frei laufen zu lassen. Auch das Betreten der Eisfläche ist verboten. Es bestehe Lebensgefahr.

Auf den Wiesen war es bereits am Donnerstag zu einem Zwischenfall gekommen, als ein Spaziergänger auf dem Eis eingebrochen war.