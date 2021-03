Brühl. (pol/make) Am Montagnachmittag ist ein 60 Jahre alter Pedelec-Fahrer - nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Fremdbeteiligung - gestürzt und hat sich dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Dort wird er laut Polizeiangaben intensivmedizinisch behandelt. Über seinen Gesundheitszustand liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Der Mann war auf dem kombinierten Rad- und Fußweg entlang des Weidweges unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen gegen 16.30 Uhr gegen ein Gefahrenzeichen prallte und zu Boden stürzte.

Die Verkehrspolizei Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Sturz beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Unfallermittlern der Verkehrspolizei Mannheim, unter der Telefonnummer 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.