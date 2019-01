Brühl. (stek) Für die Eltern wird sich die Parksituation rund um den Kindergarten Heiligenhag bald entspannen. Wo die Erzieherinnen parken sollen, ist allerdings weiterhin unklar. Das Parken war jedoch nur ein Thema der Brühler Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag.

Wahlausschuss steht: Ohne Diskussion verabschiedeten die Ratsmitglieder die Besetzung des Gemeindewahlausschusses. Den Vorsitz übernimmt Gerhard Stratthaus, sein Stellvertreter ist Christian Stohl. Als Beisitzer sind Winfried Höhn und Werner Langner und als Stellvertreter Thomas Sennwitz und Gisela Dudaszek gewählt.

Brühl macht mit bei Bündelausschreibung für Strom: Ebenfalls beschlossen wurde die Dauerbeauftragung der Bündelausschreibung Strom an die Dienstleistungsgesellschaft des Gemeindetags Baden-Württemberg. Dabei werden die Stromlieferverträge aller teilnehmenden Gemeinden zusammen ausgeschrieben. Für Bernd Kieser (CDU) und Hans Zelt (SPD) ein sinnvolles Vorgehen. Dem schlossen sich auch Heidi Sennwitz (FW) und Ulrike Grüning (GL) an. Mit der Ausschreibung würden Kräfte gebündelt und ein besseres Ergebnis erzielt. Sehr erfreulich sei, dass man Ökostrom mit Neuanlagenquote zum Erfordernis gemacht habe, sagte Grüning.

Fehlende Parkplätze für Erzieherinnen: Auf die Anfrage von Claudia Stauffer (FW) zur Parkplatzsituation rund um den Kindergarten Heiligenhag, erklärte Göck, dass man auf dem Platz hinter dem Rathaus nun Parkplätze mit einer 30-Minuten-Regelung schaffe. In der Karpfengasse entstehen außerdem sieben Parkplätze mit einer 60-Minuten-Regelung. Die anwesenden Eltern stimmte diese Lösung sichtlich zufrieden. Ungelöst ist jedoch die Frage nach Parkplätzen für die 14 Erzieherinnen. Am Ratstisch schien jedoch klar, dass man für sie keine zusätzlichen Parkplätze schaffen könne. Man wolle einen Plan über bestehende Langzeitparkplätze aufstellen und dem Kindergarten überreichen, kündigte der Bürgermeister an. Im hinteren Bereich des Messplatzes gebe es beispielsweise immer ausreichend Parkplätze, die nicht weit weg vom Kindergarten seien.

Neubau im Promenadenweg verärgert Gemeinderäte: Michael Till (CDU) beantragte zu prüfen, ob die Gemeinde nicht wie Ketsch selbst eine Untere Baurechtsbehörde werden kann. Den Anstoß dafür gab ein Neubau im Promenadenweg, dem der Gemeinderat zweimal seine Zustimmung verweigerte. Doch das Bauamt des Rhein-Neckar-Kreises setzte sich über den Willen der Gemeinde hinweg und erteilte die Baugenehmigung. Nun soll die Gemeinde prüfen, wie viel es kosten würde, wenn Brühl selbst Baurechtsbehörde wäre. Gabriele Rösch (SPD) sprang Till bei und erklärte, es sei für die Ratsmitglieder sehr schwer zu erklären, dass im Promenadenweg nun doch gebaut werden dürfe.