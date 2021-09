Funkelnagelneu glänzen der Mannschaftstransportwagen „Florian Brühl 19-2“ und das Rettungsboot mit dem Funkrufnamen „Florian Brühl 77“ in der Sonne. Foto: Feuerwehr Brühl

Brühl. (RNZ) Die Freiwillige Feuerwehr Brühl hat zwei neue Fahrzeuge in ihrem Fuhrpark: einen Mannschaftstransportwagen und ein Rettungsboot. Beide Geräte seien am vergangenen Freitag offiziell in Betrieb genommen worden, berichtet Cort Bröcker, Pressebeauftragter der Brühler Feuerwehr. Gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde und geladenen Gästen trafen sich die Brandschützer auf dem Übungsgelände der Feuerwehr.

Bürgermeister Ralf Göck übergab die Schlüssel an Kommandant Marco Krupp und betonte, die Gemeinde stehe fest an der Seite ihrer Freiwilligen Feuerwehr. Deshalb werde auch die Ausrüstung der Einsatzmannschaft auf dem modernsten Stand gehalten. Mit dem neuen Rettungsboot würden die Möglichkeiten der Wasserrettung deutlich verbessert, erklärt Bröcker in einer Mitteilung. Aufgrund seiner leichten Bauweise und des umfangreichen Zubehörs könne man das Boot flexibel einsetzen.

Die Übernahme von zwei Fahrzeugen mit vielen technischen Innovationen sei in finanziell angespannten Zeiten keine Selbstverständlichkeit und zeige ihm, dass die Bedürfnisse und einsatztaktischen Anforderungen der Feuerwehr Gehör fänden, sagte Krupp. Der Kommandant dankte dem Bürgermeister, der Gemeindeverwaltung, dem Ordnungsamtsleiter und dem Gemeinderat für die "stets vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit". Außerdem ging er auf die Besonderheiten der beiden neuen Fahrzeuge ein: Der Mannschaftstransportwagen "Florian Brühl 19-2" verfügt über ein festeingebautes Navigationsgerät und eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Im hinteren Bereich des Fahrzeugs befinden sich eine gegenüberliegende Sitzgruppe und verdunkelte Scheiben. So sind etwa Betroffene und Seelsorger an der Einsatzstelle vor neugierigen Blicken geschützt. Die Sondersignalanlage verfügt über eine Einsatzstellenabsicherung nach hinten, die bei kommunalen Veranstaltungen wie dem Faschingsumzug, dem Sommertagsumzug und dem Nachtumzug zum Einsatz kommt. Der verkleidete Laderaum mit mehreren Festzurrpunkten für die Ladungssicherung wurde speziell für den Transport von Einsatzgeräten, Musikinstrumenten des Spielmannszugs sowie Verpflegung für den Einsatz- und Ausbildungsdienst eingerichtet.

Das Rettungsboot II (RTB II) wird den Funkrufnamen "Florian Brühl 77" tragen und als "Allroundboot" auf dem Rhein, den umliegenden Seen und Überflutungsflächen im Einsatz sein. Eine spezielle Entnahmeeinrichtung über zwei zusätzliche Rollen macht es möglich, das Boot mit nur vier Einsatzkräften ins Wasser zu lassen oder herauszuholen. Neben Funkgeräten für die Binnenschifffahrt und den Feuerwehr-Digitalfunk sowie einem Einsatzstellenfunkgerät verfügt das Boot auch über eine Navigationsausstattung für die Binnenschifffahrt. Mit einem Echolot können die Wehrleute den Grund abscannen. Der Rudergänger erhält auf einem Monitor Informationen über die Wassertiefe, und auch vermisste Gegenstände und Personen können so unter Wasser lokalisiert werden. Außerdem an Bord: ein besonderes Rettungsnetz zur Rettung und Bergung von Personen aus dem Wässer.