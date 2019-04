Brühl. (pri/pol/mün) Mercedes rast in Edeka: Bei einem Unfall am Donnerstagfrüh gegen 8.25 Uhr in der Mannheimer Straße wurden ein 89-jähriger Autofahrer und eine Angestellt in einer Bäckereifiliale leicht verletzt. Insgesamt entstand dabei - das gibt die Polizei an - ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr der 89-Jährige mit seinem Mercedes in Richtung Rheinau, als er aufgrund eines Bedienungsfehlers zwei entgegenkommende Autos streifte. Anschließend fuhr er geradeaus über den Kreisel Höhe Nibelungenstraße, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit dem Mast einer Werbetafel auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes.

Dann prallte er mit Wucht gegen ein geparktes Auto. Die Fahrt endete in einer Bäckereifiliale in dem Einkaufsmarkt, deren Fensterverglasung dabei zerbarst.

Der Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt, eine Mitnahme zur Untersuchung im Krankenhaus lehnte er ab. In der Bäckereifiliale wurde eine 27-jährige Angestellte durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt, sie suchte selbstständig einen Hausarzt auf. Die weiteren Unfallermittlungen der Mannheimer Verkehrspolizei dauern noch an.

Update: Donnerstag, 11. April 2019, 14.21 Uhr