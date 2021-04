Brühl. (RNZ) Wenn der Frühling naht, nimmt die vom Land Baden-Württemberg betriebene Rheinfähre zwischen Brühl und der Kollerinsel den Fährbetrieb mit dem linksrheinischen Ufer wieder auf. Zurzeit wird allerdings viel darüber spekuliert, wie es weitergeht. Denn Ende des Jahres läuft die Finanzierung durch das Land aus.

Die Haltung von Landrat Stefan Dallinger dazu ist eindeutig: Der Fährbetrieb müsse auch in Zukunft unter der Regie des Landes bleiben. Schließlich gehört der Rhein-Übergang heute zur L 630 als wichtige Verbindung zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und auch historisch spricht einiges dafür, wie das Kreisarchiv des Rhein-Neckar-Kreises in seinen Nachforschungen darlegt.

Die Einsicht aller relevanten Quellen und Literatur sowohl im Generallandesarchiv Karlsruhe sowie im Landesarchiv Speyer ergab, dass die Kollerfähre schon immer ein Teil eines länderübergreifenden Verkehrsweges war. Dabei befand sich die Rheinquerung ursprünglich gar nicht an der heutigen Stelle. Sie entstand erst durch die Verlegung des seit mehreren Jahrhunderten bestehenden Rheinübergangs zwischen den Gemeinden Ketsch und Otterstadt als unmittelbare Folge der Rheinbegradigung 1833. Die Rheinkorrektion durch Johann Gottfried Tulla veränderte die Wegebeziehungen. Nachdem Ketsch nun zu weit vom regulären Flussbett entfernt lag, war es notwendig, die topografisch-infrastrukturellen Bedingungen anzupassen.

Hierzu waren einerseits auf badischer Seite intensive Voruntersuchungen und Gutachten nötig, in welche die Behörden eingebunden waren – von der Kreisregierung Mannheim über das Bezirksamt Schwetzingen, die Hofdomänenkammer Karlsruhe, die Domänenverwaltungen Mannheim und Heidelberg, die Wasser- und Straßenbauinspektion Mannheim bis hin zur Oberdirektion Wasser- und Straßenbau Karlsruhe.

Andererseits brauchte es die Übereinkunft mit der bayerischen Regierung des Rheinkreises in Speyer, die sich auf der Grundlage der Abkommen mit Baden zur Rheinbegradigung am 10. Juli 1834 offiziell verpflichtet hatte, einen Verbindungs- und Fahrweg von Otterstadt zur Rheinüberfahrt anzulegen, "um durch zweckmäßige Verlegung der besagten (Ketscher) Überfahrt nach Brühl die Communication der zwischen Speyer und Mannheim gelegenen Orte herzustellen und für die Folge zu sichern", wie es damals in den Akten hieß.

Der „Cursus Rheni“ um 1760 listet die „Rheinfahrden Nehmlich zu Knaudenheim, Philipsburg, Rheinhausen, Lussheim, Ketsch, Altripp“ auf. Das Dokument verweist auch darauf, dass in Mannheim eine „Schiffbrück“ steht. Quelle: Generallandesarchiv Karlsruhe, 229/52041 III

Auf dieser Grundlage erfolgte der knappe Erlass des großherzoglichen Ministeriums der Finanzen vom 5. August 1834, mit dem es die nachgeordnete Hofdomänenkammer zur Verlegung der "aerarischen Rheinüberfahrt" anwies. Darin heißt es: "Die als notwendig erkannte Verlegung der seither bei Ketsch bestandenen aerarischen (also staatlichen, Anm. d. Red.) Rheinüberfahrt nach Brühl wurde genehmigt und zugleich dorthin überlassen, zur Ausführung derselben in der angetragenen Weise die nötige Einleitung zu treffen".

Bis die Rheinüberfahrt, die in den Quellen immer wieder als "fliegende Brücke" bezeichnet wird, reibungslos funktionierte, gingen weitere Jahre ins Land. Auf badischer Seite war der neue Weg zum Überfahrtspunkt herzurichten. Die Wiesenbesitzer – nicht alles für die Straße benötigte Land gehörte dem Staat – mussten entschädigt werden. Das "Geschirr", also die zur Überfahrt notwendigen Nachen, Seile und sonstigen Einrichtungen, mussten vom alten Ketscher Übergang nach Brühl überführt werden. Und schließlich brauchte man neue Pächter für die Inbetriebnahme "der Fahrt".

Auf bayerischer Seite verzögerte sich die zugesagte Einrichtung des Fahrweges von Otterstadt an den Überfahrtspunkt aus verschiedenen Gründen immer wieder. Doch sollte die Rheinquerung mittelfristig dazu dienen, den Warenverkehr zwischen Bayern und Baden nach der Gründung des Zollvereins zu beleben, der die bis dahin bestehenden Binnengrenzen abschaffte. Gleichfalls war aber das Interesse der Domänenverwaltung groß, kurze Wege zu links- und rechtsrheinischen Absatzmärkten offenzuhalten. Schließlich bewirtschaftete sie die Kollerinsel.

Zwar verlagerten sich später die Güterverkehre teils auf die neuen Rhein-Dampfschiffe sowie auf die Eisenbahn. Und auch über die Wege von Brühl an die Überfahrtsstelle gab es unterschiedliche Ansichten. Trotzdem hielt das badische Finanzministerium 1863 in einer Art Kompromiss fest, dass der ursprüngliche Weg kein öffentlicher mehr war, aber "die fliegende Fähre über den Rheindurchschnitt weiterhin eine öffentliche Überfahrtsanstalt" blieb. Alle Feldwege dorthin sollten frei nutzbar bleiben für alle, die auf das rheinbayerische Ufer übersetzen wollten. Seitdem wurde verkürzend oft nur noch von der Kollerfähre gesprochen. Der lange Zeit gebräuchliche Terminus der "fliegenden Brücke" trat in den Hintergrund – besonders als zu Beginn des 20. Jahrhunderts weitere Nutzungen hinzukamen, was leichte Bedeutungswechsel nach sich zog.

Die Forst- und Domänendirektion gründete 1903 als Nachfolgerin der Hofdomänenkammer mit drei Brühler Ziegeleibesitzern vertraglich eine Fährgenossenschaft. Diese bestand bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Überwiegend wurde die Fähre nun zum Transport von Ton genutzt. Die Domänenverwaltung hatte aber nach wie vor das Eigentum an der Fähre, zahlte notwendige Reparaturen, und die großherzogliche Regierung erließ den wirtschaftlich darniederliegenden Firmen gegen Ende des Krieges die anteiligen Kostenverpflichtungen. Gleichwohl war die uneingeschränkte, allgemeine Rheinüberfahrt für Dritte nach Tarif noch immer möglich. Das galt auch für die Zeit während des Zweiten Weltkriegs und danach. Bis heute.

Bereits durch die Inbetriebnahme der neuen Koller-Überfahrt im Dezember 1835 auf Grundlage und in Umsetzung des Erlasses vom 5. August 1834 wurde diese neue Koller-Überfahrt als Bestandteil der Wegeverbindung von Otterstadt nach Brühl und weiter nach Schwetzingen gewidmet. Das war schlüssig. Heute verläuft auf dieser die Landesstraße 630.

Die Zuständigkeit für die Unterhaltung der Koller-Überfahrt lag im Jahr 1835 und danach stets bei der öffentlichen Hand. Daher war die Kollerfähre schon Bestandteil der Straßenverbindung der heutigen L 630, bevor das baden-württembergische Straßengesetz am 1. Juli 1964 in Kraft trat. Hieran habe sich bis heute nichts geändert, betont das Kreisarchiv. So sei es nur folgerichtig, dass in der zentralen Bauwerksdatenbank der Straßenbauverwaltung die Fähre mit einer eigenen Bauwerksnummer verzeichnet und dort das Land Baden-Württemberg als Baulastträger aufgeführt ist.

Hintergrund - Finanzierung

(alb) Die Kollerfähre schreibt rote Zahlen. Der Rechnungshof summierte das Minus für die Jahre 2013 bis 2017 auf 740 000 Euro. Da Baden-Württemberg rechtlich nicht dazu verpflichtet sei, den Betrieb einer regionalen Ausflugsfähre aufrechtzuerhalten, empfahl die Behörde im Herbst 2019, diesen noch Ende desselben Jahres einzustellen. Nach Protesten lenkte das federführende Finanzministerium ein und sicherte die Finanzierung für die Jahre 2020 und 2021 zu.

Das Land befürwortet den Weiterbetrieb aus Gründen der Historie, des Naturschutzes und der Erreichbarkeit. Grün-Schwarz war aber grundsätzlich schon 2019 der Meinung, dass sich die Gemeinde Brühl an der Finanzierung beteiligen müsse. Schließlich diene der Fährbetrieb auch der Naherholung von Menschen, die in der Region lebten. Der Gemeinde Brühl und dem Rhein-Neckar-Kreis zufolge ist das Schiff ein "notwendiger Bestandteil" für die verkehrliche Nutzung der Kollerinsel.

Der Landtag muss noch in diesem Jahr in seinen Etatberatungen über die Finanzierung der Fähre entscheiden, vermutlich im Herbst. Der neue Schwetzinger Grünen-Abgeordnete Andre Baumann regte eine Prüfung an, wie der Betrieb wirtschaftlicher werden könne, ob eine Privatisierung oder eine Beteiligung der Gemeinde Brühl und des Rhein-Neckar-Kreises an den Kosten möglich sei.

Update: Mittwoch, 21. April 2021, 20.22 Uhr

Wer kommt für die Kollerfähre auf?

Finanzierung durch das Land läuft Ende dieses Jahres aus - Politiker streiten, ob Kreis und Gemeinde Brühl Defizite ausgleichen müssen

Von Alexander Albrecht

Brühl. Noch in diesem Jahr schippert die Kollerfähre in sicheren Gewässern – aber in eine ungewisse Zukunft? Stand jetzt läuft die Finanzierung des Landes Ende 2021 aus. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist die Kollerfähre? Das Land Baden-Württemberg betreibt jährlich in den wärmeren Monaten eine Motorfähre, die die Kollerinsel über den Rhein mit Brühl verbindet. Die Halbinsel selbst liegt zwischen der Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis, in deren Verwaltungsgebiet sie fällt, und dem pfälzischen Otterstadt. Von der Pfalz aus ist die Kollerinsel das ganze Jahr lang über die L630 zu erreichen.

Warum gibt es Probleme? Die Fähre schreibt rote Zahlen. Der Rechnungshof summierte das Minus für die Jahre 2013 bis 2017 auf 740.000 Euro. Da Baden-Württemberg rechtlich nicht dazu verpflichtet sei, den Betrieb einer regionalen Ausflugsfähre aufrechtzuerhalten, empfahl die Behörde im Herbst 2019, diesen noch Ende desselben Jahres einzustellen. Nach Protesten lenkte das federführende Finanzministerium ein und sicherte die Finanzierung für die Jahre 2020 und 2021 zu.

Wie verlaufen die Argumentationslinien? Das Land befürwortet den Weiterbetrieb aus Gründen der Historie, des Naturschutzes und der Erreichbarkeit. Grün-Schwarz war aber grundsätzlich schon 2019 der Meinung, dass sich die Gemeinde Brühl an der Finanzierung beteiligen müsse. Schließlich diene der Fährbetrieb auch der Naherholung von Menschen, die in der Region lebten. Der Rhein-Neckar-Kreis hat sich auf die Seite der Gemeinde geschlagen. Dem Landratsamt zufolge ist das Schiff ein "notwendiger Bestandteil" für die verkehrliche Erschließung und Nutzung der Kollerinsel.

Und: Nach dem bis 1945 geltenden preußischen Wegerecht sei die Fähre zur öffentlichen Straße geworden und falle als Teil einer Landesstraße in die Straßenbaulast des Landes. Landrat Stefan Dallinger macht darauf aufmerksam, dass es aufgrund von Brückensanierungen in der Region zu wenige Rheinquerungen für den Autoverkehr gibt beziehungsweise deren Nutzbarkeit eingeschränkt ist. Brühls Bürgermeister Ralf Göck (SPD) spricht sich dafür aus, für die Wirtschaftlichkeit die Fährzeiten noch auszuweiten. Er ist optimistisch und erwartet eine positive Aussage des Landes zur Kollerfähre. Schließlich sei das Schiff Teil einer Landesstraße und keine innerörtliche Verbindung. Und auch wenn die Fähre im Winter nicht verkehre, sei sie doch mit einer Brücke vergleichbar.

Wie geht es weiter? Der Landtag muss dieses Jahr in seinen Etatberatungen über die Finanzierung der Fähre entscheiden, vermutlich aber erst im Herbst.

Was sagen die Landespolitiker aus der Region? Alle sprechen sich für den Erhalt der Kollerfähre aus. Bei der Finanzierung gehen allerdings die Meinungen auseinander. Andre Baumann, Landtagskandidat der Grünen und als Bevollmächtigter des Landes beim Bund auch Regierungsmitglied, regt eine Prüfung an, wie der Betrieb wirtschaftlicher werden könne, ob eine Privatisierung oder eine Beteiligung der Gemeinde Brühl und des Rhein-Neckar-Kreises an den Kosten möglich sei. Dadurch könne eine dauerhafte Lösung erreicht werden, glaubt er.

Der scheidende Grünen-Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Schwetzingen, Manfred Kern, nimmt dagegen die Position des Rechnungshofs ein. Und kritisiert: "Diejenigen, die sich jetzt überzeugt zeigen, dass eine Fähre, die nur das halbe Jahr über fährt, als Landesstraße anzusehen sei und deshalb das Land allein alle Lasten zu tragen habe, verkennen die Wirklichkeit. Die Frage nach dem Landesinteresse, das Grundbedingung einer Finanzierung durch das Land ist, stellen sie nicht."

Kern teilt die Auffassung des Rechnungshofs, dass das Schiff in erster Linie als Gemeindeverbindung zwischen Brühl und der Kollerinsel mit dem dort gelegenen Pferdehof und darüber hinaus vor allem touristischen Interessen diene. Für eine dauerhafte alleinige Landesfinanzierung reiche das nicht aus. Kern vermisst eine Aussage von Gemeinde und Landkreis, "in welcher Form und Höhe sie sich eine zukünftige Beteiligung hieran vorstellen können". Einig ist er sich mit Göck darin, die Fährzeiten auszuweiten. Ein Betrieb an mehr Wochentagen und bis in die Abendstunden hin würde voraussichtlich zu einer höheren Auslastung und damit zu steigenden Einnahmen führen.

Der Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born sprach von einem "gefährlichen Koller-Koller" der Grünen und macht sich für eine dauerhafte Finanzzusage des Landes stark. Er hat kürzlich von seinem Parteifreund, dem Brühler Kommunalpolitiker Pascal Wasow, eine Liste mit mehr als 3500 Unterschriften zum Weiterbetrieb der Kollerfähre erhalten.

Auch der CDU-Bewerber Andreas Sturm sieht das Land "weiterhin in der Zahlungsverpflichtung".