Von Marion Gottlob

Brühl. An Ideen mangelt es Christopher Hoenig wahrlich nicht. Seine Masterarbeit hat er über das Marketing für eine eigene Fantasy-Story geschrieben. Als Muster hätte eine Kurz-Geschichte genügt. Doch der Student wollte mehr. Und so schrieb er parallel zu seiner Masterarbeit einen Roman. Bei der Präsentation der Abschlussarbeit drückte er jedem Prüfer ein Exemplar seines 350 Seiten dicken Buchs in die Hand. Die Mühe hatte sich gelohnt: Für die Abschlussarbeit erhielt er die Note 1,1.

Nun möchte der 24-Jährige seinen Jugendroman "Die Avinauten – Im Namen des Königs" der Öffentlichkeit vorstellen. Inspiriert wurde er von seinen Großeltern Lilo und Karl aus Brühl, die ihm während seiner Kindheit immer wieder Geschichten über die Schütte-Lanz-Luftschiffe aus der Hufeisengemeinde erzählten.

Beim Schreiben kombiniert Hoenig Fachkenntnisse mit Gefühlen – der junge Mann hat keine Angst vor Lovestorys. In seinem Buch heuert der 14 Jahre alte Held Collin auf einem Luftschiff an. "Ich habe aus Kenntnissen der Luftschifffahrt mein eigenes Luftschiff der Phantasie konstruiert", erklärt der Autor. Während der Reise durch die Lüfte erhält Collin plötzlich rätselhafte Aufträge, direkt vom König. Er soll eine Gruppe ausspionieren – und noch mehr. Und die Situation wird nicht besser, als er sich mit Jolanda anfreundet. Ist sie auf seiner Seite oder muss er den Verrat fürchten?

Drei Monate hat Christopher Hoenig für die Recherche gebraucht, sechs Monate fürs Schreiben. "Ich schreibe gerne nachts, von 22 bis 2 Uhr, wenn die Tagesarbeit getan ist", erzählt er. Beim kreativen Schreiben folge er meistens seinem eigenen Rhythmus und Impulsen. Allerdings könne er auch unter Zeitdruck kreativ sein und schreiben.

Christopher Hoenig wuchs in Oberhausen-Rheinhausen auf und besuchte das Gymnasium in Philippsburg. Sein erstes Drehbuch schrieb er für ein Kunstprojekt in der Schule, es ging um einen "Stop-Motion-Film" für eine Star-Wars-Parodie. "Das hat Spaß gemacht", erinnert er sich. Danach drehte er mit Schulfreunden weitere Kurzfilme, unter anderem über ein mögliches Katastrophen-Szenario für das Atomkraftwerk.

Nach dem Abitur absolvierte er an der Technischen Hochschule in Darmstadt ein Bachelor-Studium im Bereich Motion Pictures (Film). "Das war cool. Es gab viel Gruppenarbeit und ich habe viele interessante Leute kennengelernt", erzählt Hoenig. In Darmstadt lernte er aber auch die Grenzen des Films kennen und stellte sich die Frage: Ist eine tolle Idee im Film überhaupt technisch umsetzbar und bezahlbar? Als Ausgleich begann der Student mit dem kreativen Schreiben.

Sein erster Jugendroman "Angelus – Zeit des Wandels" beruht auf einer wahren Geschichte, die sich um das Jahr 1870 zugetragen hat. Es geht um ein Liebes-Trio im deutsch-französischen Krieg. Inspirieren ließ sich Hoenig dabei von einem Kurzfilm, den er als Schüler mit Freunden gedreht hatte.

Nach dem Bachelor folgte ein Master im Bereich "Leadership in the Creative Industries". Während des weiterführenden Studiums schrieb Hoenig seinen zweiten Jugendroman "für die Schublade". Das Buch handelt von einem Mädchen, das von zu Hause weggelaufen ist. Ein Junge, der in das Mädchen verliebt ist, macht sich auf die Suche nach ihr. Klingt nach viel Drama. Aber: "Er wird sie finden", verrät Hoenig.

Sein dritter Roman entstand in einer äußerst stressigen Studienphase. Für die Masterarbeit überlegte sich Christopher Koenig, wie er eine Fantasy-Geschichte vermarkten könnte – mit Homepage, Social-Media-Auftritt, Werbetrailer und Pressearbeit. Der junge Mann war von dem Thema so fasziniert, dass er einen richtigen Roman vermarkten wollte – und machte sich prompt ans Schreiben. "Es war auch für mich eine Überraschung, dass der Roman zur Prüfungspräsentation fertig wurde", erzählt er.

Dass es geklappt hat, macht ihn stolz. "Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich ein großes Projekt durchführen und professionell schreiben kann", sagt er. Aus dem Roman soll nun eine Serie mit insgesamt vier Avinauten-Romanen rund um Collin entstehen. Die Storys dafür hat Christopher Hoenig alle schon im Kopf.

Info: "Die Avinauten – Im Namen des Königs" ist ein Roman für Jugendliche ab 12 Jahren. Das Taschenbuch hat 350 Seiten und kostet 11,99 Euro. ISBN: 978-3-751-97304-5. ISBN für das E-Book zum Preis von 3,99 Euro: 978-3-752-61300-1.