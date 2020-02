Brühl. (stek) Durchaus positiv fiel der aktuelle Bericht über die Integrationsarbeit in Brühl aus, den die Integrationsbeauftragte Marion Thüning und die Integrationsmanagerin Marsha Figueroa am Montag im Gemeinderat präsentierten. Die Gemeinderäte waren sich darüber einig, dass die vorgestellten Zahlen keinen Anlass zur Sorge bieten. Thüning erklärte, dass der Kommune im vergangenen Jahr deutlich weniger Geflüchtete für die Anschlussunterbringung zugeteilt wurden. Während 2017 und 2018 jeweils 75 Geflüchtete nach Brühl kamen, waren es 2019 nur noch 27. Für 2020 rechnet sie mit 19 Geflüchteten.

Vier von ihnen seien schon da, berichtete Thüning. Die Kommune muss sich also bis Ende des Jahres noch um 15 weitere Asylbewerber kümmern. "Das ist eine machbare Aufgabe", betonte Thüning. Insgesamt leben derzeit 142 Menschen in der Anschlussunterbringung in Brühl. Das entspricht einem Prozent der Bevölkerung der Gemeinde. Darunter sind 60 Männer und 32 Frauen sowie 24 Jungen und 26 Mädchen unter 18 Jahren.

Die Aufgaben, die Thüning und Figueroa gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern, dem Bauhof und den Geflüchteten selbst stemmen müssen, sind vielfältig: Es geht um Unterbringung, Wohnungsverwaltung, Organisation von Sprachkursen, Begleitungen für Behördengänge und Hilfe bei Anträgen – zum Beispiel für die Anmeldung eines Kinds in Kindergarten oder Schule. Das Integrations-Team hilft auch bei der Suche nach einem Praktikum, Ausbildungsplatz oder Job. Thüning arbeitet dabei vor allem im Hintergrund und kümmert sich um die Verwaltung. Figueroa ist für die Geflüchteten und ehrenamtlichen Helfern als Ansprechpartnerin vor Ort. "Ganz wichtig ist die dezentrale Unterbringung", betonte Bürgermeister Ralf Göck. Sie sei – neben dem Spracherwerb – das Schlüsselelement für gelingende Integration.

In Brühl sind deshalb 126 Asylbewerber in elf Häusern untergebracht, weitere 16 haben eine Privatunterkunft gefunden. Mehr als Dreiviertel der Geflüchteten stammt aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. Weitere Herkunftsländer sind Serbien, Algerien, Gambia, Libanon und Eritrea.

Erfreulich fällt auch die Bilanz in Bezug auf Ausbildung und Beschäftigung aus. Von insgesamt 142 Asylbewerbern besuchen sechs einen Kindergarten, 42 eine Schule und 26 einen Sprachkurs. Einer macht ein Praktikum, elf haben eine Ausbildung begonnen und 28 haben einen Job. 24 Geflüchtete kümmern sich um Kleinkinder oder sind aus anderen Gründen unabkömmlich. Nur vier Asylbewerber sind derzeit ohne Beschäftigung.

In den vergangenen Jahren ist ein engmaschiges Netzwerk entstanden, das die Geflüchteten nach und nach an die Gesellschaft heranführt. "Wichtig sind dabei die ehrenamtlichen Begleiter", erklärte Figueroa. Ob Fahrradwerkstatt, Freizeitgestaltung oder Spracherwerb – es gebe viele Felder, in denen sich Helfer engagieren können. Besonders stolz ist sie auf den "Integrationsgarten", der im vergangenen Jahr in der Friedrich-Ebert-Straße entstanden ist. Auf der Agenda für 2020 steht neben Workshops und Fortbildungen für Ehrenamtliche vor allem die Beziehungsarbeit mit Betrieben und Vereinen. "Ein weites Feld, auf dem noch mehr geht", so Figueroa.

Wolfram Gothe (CDU) wollte wissen, warum das Asylcafé nicht mehr stattfindet. Der Aufwand sei zu hoch und das Interesse habe nachgelassen, berichtete Figueroa. "Viele Geflüchtete brauchen das Café in dieser Form nicht mehr", sagte sie. Stattdessen gebe es nun Ausflüge oder ein Grillfest.

Auf Nachfrage von Claudia Stauffer (FDP) erklärte Figueroa, man benötige vor allem bedarfsgerechte Hilfe. Ein junger Syrer, der studieren will, suche zum Beispiel dringend jemanden, der mit ihm Deutsch spricht. Auch Ersatz-Omas oder Ersatz-Opas seien jederzeit willkommen.