Von Rolf Kienle

Brühl. Wer mit Dieter Schlupp über die Schwetzinger Wiesen geht, muss etwas Zeit mitbringen. Der Mann weiß einfach zu viel: Hier am Wegrand des Natur- und Landschaftsschutzgebiets wächst der Ackersenf, da die Bundnessel und dort die Brennnessel. "Alles essbar", sagt Schlupp.

Aus der Brennnessel, die durchweg unterschätzt wird, macht er ein Smoothie, eine Suppe oder ein Pesto - jeweils roh verarbeitet. Nur die Ernte der Pflanze verlangt erfahrungsgemäß etwas Vorbereitung. Man sollte Gartenhandschuhe dabei haben. Er hat zwar schon den einen oder anderen Trick ausprobiert, denn angeblich kann man Brennnesseln auch mit bloßen Händen ernten. Aber seitdem nutzt er wieder Handschuhe. Sogar den Stengel könne man essen. "Ich habe das als echten Genuss kennengelernt", schwärmt der Kräuterexperte. "Und der Duft erst."

Dieter Schlupp ist ein Gewürz- und Kräuter-Mann durch und durch. "Bewusst essen", heißt eine seiner Botschaften. Gerade jetzt im Frühjahr haben die Wildkräuter draußen Hochkonjunktur. Der Gundermann sprießt aus jeder Ritze, der Löwenzahn sowieso. Den kennt zwar jedes Kind, aber nicht jeder weiß, dass er samt Blüte ein würziges Küchenkraut ist, das einem Salat eine besondere Note gibt oder als Pesto verwendet werden kann. Eine Bereicherung für die Küche.

"Wer seine Mahlzeiten mit solchen Wildkräutern verfeinert, der tut sich was Gutes", verspricht Dieter Schlupp. Vor allem, weil man dadurch das Salzen deutlich reduzieren kann. Wenn es ums Kochen geht, macht Schlupp ohnehin kaum jemand was vor. Sein ganzes Leben lang war er Koch, mit Leidenschaft und hohem Anspruch.

In seinem Laden in Brühl verkauft Schlupp Kräuter und Gewürze aus eigenem Anbau. Foto: Lenhardt

Er hat im Schwetzinger "Adler-Post" gearbeitet, im "Vier Jahreszeiten" in Ketsch und beim Ettlinger Erbprinzen, wo er zwei Stars der Gourmetküche traf: Er arbeitete mit Eckart Witzigmann und lernte dessen Lehrmeister, den französischen Spitzenkoch Paul Bocuse, kennen. Mehr kann ein Koch kaum erleben. Schließlich machte er sich mit der "Auberge du Lac" in Ketsch selbstständig, kehrte dieser aber irgendwann den Rücken, als die Familie mehr Zeit beanspruchte.

Nun ist der 64-Jährige zwar Rentner, aber weit weg vom Ruhestand. Gewürze und Kräuter halten ihn in Bewegung. Er führt Interessierte auf Kräuterwanderungen, legt mit Jugendlichen einen Nutz- und Kräutergarten an und verkauft Gewürze in seinem kleinen Lädchen im Keller des Eigenheims in der Rohrhofer Straße. Die Besonderheit seines Gewürzhandels: Die Kunden bringen ihr eigenes Behältnis mit. Plastiktüten sind bei ihm tabu. Man dürfe nicht nur über die Plastik-Vermüllung jammern, sagt er rigoros. Man müsse selbst etwas dagegen tun.

Etwa 60 bis 65 verschiedene Kräuter baut er an, es waren auch schon mal über 100. Manches davon ist ziemlich exotisch, aber in Dieter Schlupps Garten nehmen die Pflanzen zum Teil erstaunliche Ausmaße an - etwa der japanische Wasabi, das Zitronengras oder der Ingwer. Daneben zieht er heimische Kräuter wie Pimpinelle, Ysop, Schnittlauch, Petersilie, Rosmarin - und und und.

Eigentlich sei nahezu alles essbar, was draußen wächst. Selbst die Blätter des Birnbaums, vor dem er gerade steht. Wenn es da nicht das große Aber gäbe: "Einige Pflanzen sind eben nicht essbar, und die sollte man kennen", betont Schlupp. Maiglöckchen und Herbstzeitlose zum Beispiel. Deshalb rät er zu Kräuterwanderungen, bei denen man die wilden Kräuter kennenlernt, um sie dann richtig einsetzen zu können. Giersch, Schnittlauch, Bärlauch und ihren sämtlichen Mitstreitern wird ein positiver Einfluss auf die Gesundheit zugeschrieben. Sie enthalten ein Vielfaches an Mineral- und Nährstoffen gegenüber den gezüchteten Salaten aus dem Supermarkt, sagt Schlupp. Vor allem aber bereichern sie unsere Küche. Sie geben ihr Aromen, die man mit keinem gekauften Industrie-Würzmittel der Welt erreicht.