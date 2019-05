Von Matthias Roth

Brühl. Seine Bilder haben etwas Magisches, Mythisches. Die arkadischen Landschaften und gotischen Städte scheinen irreal und sind bevölkert mit seltsam entmenschlichten Wesen. Immer sind diese Bilder rätselhaft. Der Betrachter ist erstaunt über das, was er da sieht, nicht nur, weil es mit geradezu klassischer Meisterschaft auf die Leinwand gebannt ist.

Es sind die Visionen eines Künstlers, der nicht das Sichtbare festhält. Der Münchner Maler Fritz Hörauf ist in seinen Bildern dem Unsichtbaren auf der Spur, wie man jetzt bei der Vernissage in der Villa Meixner in Brühl feststellen konnte. Er ist fast im antiken Sinne ein Sehender, ein visionärer Fantast und fantastischer Visionär. Einer, der "in eine andere Welt schaut" und "geistige Räume" in stoffliche Realität überträgt, wie der Eröffnungsredner Jochen Winter, selbst Lyriker, unterstrich.

Auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck fand bei der Begrüßung der zahlreichen Gäste überschwängliche Worte zur Eröffnung, die von Teresa Thien-An Ho (13) und Michael Duong (14) musikalisch höchst eindrucksvoll mit Beethoven, Chopin und Liszt umrahmt wurde.

Hörauf, der gerade seinen 70. Geburtstag feierte, blieb sich seit seinen Anfängen um 1969 treu, auch wenn sein Altersstil ruhiger, distanzierter geworden ist. Sein Lehrer Mac Zimmermann war von de Chirico und den Surrealisten beeinflusst, geprägt haben Hörauf die Philosophie Platons, die Renaissance und die Romantik sowie der Jugendstil.

Ein gewisser Manierismus ist seinem Schaffen nicht abzusprechen, jede Form des Naturalismus ist ihm dagegen fremd. Was Hörauf malt, ist eher surreal als real, mehr Traum als Wirklichkeit. Seine Gebirge, Schluchten und weiten Ebenen sind fantastische Realitäten, sind geistige Urbilder, keine Abbilder. Auch Hans Thomas "Auferstandener und Maria Magdalena" in der Heidelberger Peterskirche (um 1900) könnte als stilistischer Vorläufer dieser Malerei gesehen werden: Die dünnen, hohen Bäume und die in antike Gewänder gehüllten Gestalten finden sich in Höraufs Werk wieder.

Etwa im "Tal der Hirten", das im Obergeschoss der Villa Meixner hängt. Erste Skizzen entstanden 1983. Das Bild trägt das Entstehungsjahr 1988, aber noch in Bad Rappenau, wo Hörauf 2017 im Wasserschloss ausstellte, handelte es sich um eine Fassung, die nun um eine Figurengruppe im Zentrum erweitert wurde.

Hörauf mag keine dicken Pinsel, ein pastos-dicker Malgestus ist ihm suspekt. Jedes einzelne Blatt der Bäume, jeder Grashalm im Vordergrund, jede Farbschattierung im Gemäuer der fernen Bauten ist bewusst gesetzt. Hier ist nichts dem Zufall überlassen.

Die Gesichter der "Wesen" in Menschengestalt sind seltsam wesenlos, tragen kaum individuelle Züge, und ihre Köpfe sind proportional oft zu klein geraten. Seine Landschaften haben etwas absurd Konfliktfreies, bereinigt Schönes: Die Astverzweigungen der Bäume geraten nie ins Chaotische, und Tiere haben nichts Wildes. Die Natur ist das Echo einer reinen Geisteshaltung, die befreit ist vom Müll und Durcheinander der Gegenwart.

Eine "elementare Stille" charakterisiere diese Malerei, so der Dichter Jochen Winter: Hier herrscht in jedem Detail ein heute kaum mehr vorstellbarer Friede. Ein Grund mehr, sich den großzügig gehängten Bildern mit wachen Sinnen und offenem Geist zu nähern.

Info: Villa Meixner in Brühl, Finissage am 10. Juni, 15 Uhr. Öffnungszeiten: Samstag, 14.30 bis 17.30 Uhr, Sonntag und feiertags, 14 bis 17.30 Uhr, sowie nach Vereinbarung.