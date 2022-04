Brühl. (pol/mare) Ein Fremder hat am Donnerstag in Brühl ein Kind angesprochen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 13.15 Uhr verständigte demnach ein besorgter Vater eines 8-jährigen Kindes die Polizei, nachdem der Junge nach Hause gekommen war und von einem Fremden berichtet hatte, der es in der Kirchenstraße angesprochen hatte. Das Kind ging daraufhin sofort nach Hause und erzählte umgehend seinen Eltern, was passiert war. Der Mann lief wiederum in Richtung Jahnstraße davon.

Die Hintergründe sind derzeit noch unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des Kriminalpolizei Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand liegen der Polizei keine Hinweise vor, dass der Fremde versuchte, dem Kind etwas anzutun.

Der Mann war etwa 65 Jahre alt, trug eine blaue Jacke mit auffällig weißen Streifen, eine blaue Hose. Er war vermutlich Raucher.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie können sich melden unter Telefon 0621/1744444.