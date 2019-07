Brühl. (RNZ/mare) Schon wieder stand ein Feld in Flammen: Diesmal hat es nach Mäharbeiten in Brühl gebrannt.

Um 15.58 Uhr wurde die Feuerwehr Brühl zu einem Flächenbrand alarmiert. In der Nähe des Friedhofes war ein Getreidefelder bei Mäharbeiten in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte das Feld an mehreren Stellen.

Der Bauer hatte das Feuer mithilfe eines Traktors bereits zum Teil eingedämmt. Mit vier Strahlrohren und einem Dachmonitor wurden die Flammen abgelöscht.

Erst am Dienstagabend hatten Heuballen bei Schwetzingen und ein Feld bei Weinheim gebrannt.