Brühl. (RNZ) Das von der Gemeinde Brühl in Zusammenarbeit mit der Perkeo-Apotheke betriebene Corona-Testzentrum in der Festhalle schließt am 31. Oktober seine Pforten. Testmöglichkeiten gibt es aber weiterhin an der OMV-Tankstelle in der Mannheimer Straße 78 a.

Die Nachfrage nach den Schnelltests sei nochmals deutlich zurückgegangen, sagte die Leiterin des Testzentrums, Apothekerin Katharina Weidner, laut einer Mitteilung. Die wenigen noch nachgefragten Tests werden freitags von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr in der Perkeo-Apotheke abgenommen. Nicht-Berechtigte zahlen seit dem 11. Oktober 14,90 Euro pro Test. PCR-Tests sind gegen eine Gebühr von 89 Euro möglich.

Außerdem steht bis auf Weiteres das Testzelt an der OMV-Tankstelle zur Verfügung, das täglich von circa 9 bis 18 Uhr öffnet. Hier kosten die Schnelltests für Nicht-Berechtigte 10 Euro.