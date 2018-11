Brühl. (pol/van) Zeugen eines Vorfalls, der sich am Sonntag gegen 16.40 Uhr in Brühl ereignet hat, sucht derzeit die Polizei.

Eine Neun- und eine Elfjährige waren mit ihren Rädern auf dem Nachhauseweg, als sie in Höhe der Adlerstraße 4 von einem Autofahrer angesprochen wurden. Dieser wollte wissen, wie er zum Brühler Schwimmbad komme. Die Neunjährige erklärte ihm den Weg. Währenddessen sah der Autofahrer in seinem Auto nach unten, das Mädchen folgte seinem Blick. Sie sah den entblößten Penis des Mannes, welchen er nach Angaben der Beamten in der Hand hielt. Die Kinder fuhren mit ihren Fahrrädern schnell davon.

Der Gesuchte soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein und blonde, schulterlange Haare haben. Er soll mit einem grauen VW Golf - vermutlich mit HD-Kennzeichen - unterwegs gewesen sein. Dieser habe eine Schramme an der Seite gehabt.

Hinweise gehen an die Kriminalpolizei, Telefon 0621/174 4444.