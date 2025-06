Mosbach. (pm/sake) Die Bauarbeiten an der Bundesstraße B 27 zwischen dem Mosbacher Kreuz und dem Mosbach Westbahnhof beginnen am Montag, 30. Juni. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Die Fahrbahn wird auf einer Strecke von rund 4,2 Kilometern saniert. Dabei werden etwa 60.000 Quadratmeter Asphalt in mehreren Schichten erneuert. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte Oktober 2025 dauern. Die Sanierung ist in drei Abschnitte unterteilt. Die Kosten in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro übernimmt der Bund.

Vorbereitende Arbeiten (30. Juni bis 6. Juli 2025)

Zunächst werden ab dem 30. Juni vorbereitende Maßnahmen am Mosbacher Kreuz durchgeführt. In dieser Zeit wird der Verkehr in Richtung Sinsheim und zur Autobahn A6 über die Bundesstraße B37 und Obrigheim umgeleitet. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert und gilt nur vom 30. Juni bis 6. Juli 2025. Danach wird sie wieder aufgehoben.

Hauptbauarbeiten ab 7. Juli 2025

Ab dem 7. Juli 2025 beginnt die eigentliche Sanierung. In der ersten Bauphase wird die Fahrbahn in Richtung Sinsheim erneuert. Während dieser Zeit wird der Verkehr in beide Richtungen einspurig auf der jeweils anderen Fahrbahn geführt. Die dafür nötigen Überfahrten zwischen den Richtungsfahrbahnen wurden bereits gebaut.

Die erste Bauphase soll mit Beginn der Sommerferien abgeschlossen sein.